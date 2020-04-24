AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) online vize sınavı 18 Nisan'da başladı. Sınava katılan öğrenciler sonuçları heyecanla beklerken, sınava henüz katılamayanlar detayları araştırmaya başladı. Yayımlanan kılavuz ile birlikte sınavın ayrıntıları belli oldu. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? AÖF vize sınavı ne zaman bitiyor? İşte konu ile ilgili merak edilenler...