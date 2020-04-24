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AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? AÖF vize sınavı ne zaman bitiyor?
AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF vize sınavına giriş nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında vize sınavının online yapılacağı bildirilmişti. AÖF bahar dönemi vize sınavı 18 Nisan'da başladı. Sınava dair merak edilen detayları sizler için derledik. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? AÖF vize sınavı ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 24.04.2020 13:33 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 13:40
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