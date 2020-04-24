MSB son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Son dakika... Askerlik yerleri belli oldu mu? Milli Savunma Bakanlığı tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, celp ve terhis tarihleri ertelenmişti. Mayıs celbi için 29 Nisan'da silahaltına alınması planlanan yükümlülerin, celp ve sevk işlemleri ikinci duyuruya kadar ertelendi. Mayıs celbi askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Peki, askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...