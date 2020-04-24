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MSB son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Son dakika... 2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 1 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan erbaş ve erleri askerlik hizmet süresi 1 uzatıldı. Bu kapsamda ikinci duyuruya kadar sonraki dönem celp ve sevk işlemleri durdurulmuştu. Peki, askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 24.04.2020 11:50Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 11:57