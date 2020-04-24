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MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yazın okul var mı?
Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Mayıs'ta okullar açılacak mı? Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan'a kadar süreceği bildirilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenci ve velilerin merak ettiği okulların açılacağı tarih konusunda açıklamalarda bulundu. Peki, okullar ne zaman açılacak? Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yazın okul var mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 24.04.2020 15:47 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 15:57
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