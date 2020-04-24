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MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yazın okul var mı?

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Mayıs'ta okullar açılacak mı? Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan'a kadar süreceği bildirilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenci ve velilerin merak ettiği okulların açılacağı tarih konusunda açıklamalarda bulundu. Peki, okullar ne zaman açılacak? Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yazın okul var mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 15:47 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 15:57
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MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yazın okul var mı?

Okullar ne zaman açılacak? Yazın okul var mı? Türkye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından yurt genelinde önlemler artırıldı. Bu kapsamda 16 Mart'ta okullar bir hafta tatil edilmiş, 23 Mart'ta yüz yüze eğitime geçilmişti. Uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan'da sona ereceği açıklansa da bu sürenin uzatılması gündemde. Öğrenciler ve velileri okulların hangi tarihte açılacağı konusunda açıklamalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, okullar ne zaman açılacak? Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yazın okul var mı? İşte ayrıntılar...

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MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yazın okul var mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

30 Nisan'a sayılı günler kala hem velilerin hem de öğrencilerin aklında tek bir soru var: Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi.

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MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yazın okul var mı?

Bakan Selçuk, "Okullar sağlık sorunları giderildiği için okullar açılsın deseler biz buna hazırız. Biz kararlarımızı alırken tek noktadan bakmıyoruz. Yazın da çocuklarımızın dinlenmesini istiyoruz. Biz her türlü telafisini yaparız. Biz bunu hallederiz. Ama toplumun birliğini beraberliğini korumak daha önemlidir.

Okulların açılmasında; Temmuz ve Ağustos değil de Eylül ve Ekim aylarını daha dikkate alıyoruz. Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim için yoğun çalışmalarımız var." dedi.

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MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yazın okul var mı?

YAZIN OKUL VAR MI?

Okulların hangi tarihte açılacağı henüz belli değil. Okulların açılmasıyla ilgili tarih, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararıyla alınacak.

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MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yazın okul var mı?

LGS TARİHİ ERTELENECEK Mİ?

Öte yanda Bakan Selçuk, "LGS tarihinin ertelenmesi söz konusu değil, online sınav yapılmayacak" dedi.