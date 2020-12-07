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Bu hafta kullanıma giriyor! İşte 5 soruda Çin aşısı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk etapta 10 milyon adet geleceğini açıkladığı Çin aşıları bu hafta kullanıma giriyor. Bilim insanları toplumun aşılanması taraftarı. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, "Aşıyı şiddetle bekliyorum. Kullanım izni verilen aşıyı olacağım" dedi. Prof. Dr. Tevfik Özlü ise görüşünü, "Ulaşabildiğim aşıyı olmayı düşünüyorum" diye açıkladı.
Giriş Tarihi: 07.12.2020 08:55 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 09:01
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