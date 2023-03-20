AÖF sınavları ONLİNE mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM akademik takvim

"AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi?" sorusu araştırılmaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takviminin yayınlanmasının ardından bahar dönemi AÖF ara sınav ve dönem sonu sınav tarihleri belli oldu. Sınavların online mı, yüz yüze mi yapılacağı öğrenciler tarafından merak konusu oluyor. İşte 2023 AÖF bahar dönemi sınav takvimi...