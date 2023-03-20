20 Mart 2023, Pazartesi
AÖF sınavları ONLİNE mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM akademik takvim
"AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi?" sorusu arama motorlarından sorgulanmaya devam ediyor.Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonrası Anadolu Üniversitesi, örgün eğitimde uzaktan eğitime geçilmesi kararını almıştı. Bahar dönemi ara sınavları için geri sayım başladı.Binlerce öğrenci, 2023 AÖF sınavları ne zaman yapılacak?, AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 20.03.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 09:52
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