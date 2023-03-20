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Haberler Galeri AÖF sınavları ONLİNE mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM akademik takvim

AÖF sınavları ONLİNE mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM akademik takvim

"AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi?" sorusu arama motorlarından sorgulanmaya devam ediyor.Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonrası Anadolu Üniversitesi, örgün eğitimde uzaktan eğitime geçilmesi kararını almıştı. Bahar dönemi ara sınavları için geri sayım başladı.Binlerce öğrenci, 2023 AÖF sınavları ne zaman yapılacak?, AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.03.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 09:52
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AÖF sınavları ONLİNE mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM akademik takvim

"AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi?" sorusu araştırılmaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takviminin yayınlanmasının ardından bahar dönemi AÖF ara sınav ve dönem sonu sınav tarihleri belli oldu. Sınavların online mı, yüz yüze mi yapılacağı öğrenciler tarafından merak konusu oluyor. İşte 2023 AÖF bahar dönemi sınav takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖF sınavları ONLİNE mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM akademik takvim

"AÖF BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİMLE TAMAMLANACAK"

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Açıklama şu şekilde;

"Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır."

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AÖF sınavları ONLİNE mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM akademik takvim

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi ara sınavları için takvim belli oldu.

Buna göre; AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan'da, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023 günü gerçekleştirilecek.

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AÖF sınavları ONLİNE mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM akademik takvim

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Öğrenciler YÖK'ün aldığı uzaktan eğitim kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor.

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AÖF sınavları ONLİNE mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM akademik takvim

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavları birçok ilde düzenleniyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Elazığ ve Şanlıurfa gibi iller etkilendi.