20 Mart 2023, Pazartesi
7. Yargı Paketi MADDELERİ 2023 | Af var mı? Genel Af çıkacak mı? Göçmen kaçakçılığı, arabuluculuk, icra ve iflas, infaz düzenlemesi...
7. Yargı paketi teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. 21 kanunda değişiklik öngören yasa teklifinin maddeleri merak ediliyor. Düzenlemeyle birlikte göçmen kaçakçılığı cezalarının artması, infaz düzenlemesi, kirada arabuluculuk zorunluluğu gibi birbirinden önemli konulara parmak basılacak. Peki 7. Yargı paketi nedir, maddeleri neler? Ne zaman yürürlüğe girecek?
Giriş Tarihi: 20.03.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 10:08
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