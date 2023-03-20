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Haberler Galeri 7. Yargı Paketi MADDELERİ 2023 | Af var mı? Genel Af çıkacak mı? Göçmen kaçakçılığı, arabuluculuk, icra ve iflas, infaz düzenlemesi...

7. Yargı Paketi MADDELERİ 2023 | Af var mı? Genel Af çıkacak mı? Göçmen kaçakçılığı, arabuluculuk, icra ve iflas, infaz düzenlemesi...

7. Yargı paketi teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. 21 kanunda değişiklik öngören yasa teklifinin maddeleri merak ediliyor. Düzenlemeyle birlikte göçmen kaçakçılığı cezalarının artması, infaz düzenlemesi, kirada arabuluculuk zorunluluğu gibi birbirinden önemli konulara parmak basılacak. Peki 7. Yargı paketi nedir, maddeleri neler? Ne zaman yürürlüğe girecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 10:08
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7. Yargı Paketi MADDELERİ 2023 | Af var mı? Genel Af çıkacak mı? Göçmen kaçakçılığı, arabuluculuk, icra ve iflas, infaz düzenlemesi...

7. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek sorusunun cevabı merak konusu oldu. Vatandaşlar düzenlemenin maddelerini yoğun bir şekilde araştırarak, "Genel af var mı, çıkacak mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki 7. Yargı Paketi nedir, maddeleri neler? Ne zaman yürürlüğe girecek? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7. Yargı Paketi MADDELERİ 2023 | Af var mı? Genel Af çıkacak mı? Göçmen kaçakçılığı, arabuluculuk, icra ve iflas, infaz düzenlemesi...

7. YARGI PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

7'nci Yargı Paketi olarak bilinen yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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7. Yargı Paketi MADDELERİ 2023 | Af var mı? Genel Af çıkacak mı? Göçmen kaçakçılığı, arabuluculuk, icra ve iflas, infaz düzenlemesi...

21 farklı kanunda değişiklik öngören yasa teklifi ile; Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yapılan değişiklikle; uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili ceza artırımına gidiliyor. Sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri de dahil edilmekte ve böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıla çıkarılıyor.

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7. Yargı Paketi MADDELERİ 2023 | Af var mı? Genel Af çıkacak mı? Göçmen kaçakçılığı, arabuluculuk, icra ve iflas, infaz düzenlemesi...

7. YARGI PAKETİ MADDELERİ 2023

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Uyuşturucu madde kullananlar hakkında uygulanacak tedavi veya denetimli serbestlik tedbiri sürecinin daha etkin işletilebilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda; tedavi veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin uzatma süresi, 1 yıldan 2 yıla çıkarılmakta ve şüphelinin daha uzun süre tedavi veya denetim altında tutulması sağlanıyor. Ayrıca, Cumhuriyet Savcısının, erteleme süresi içinde uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için şüpheliyi yılda en az 2 defa ilgili kuruma sevk etmesi zorunlu hale getiriliyor. Cumhuriyet Savcısı tarafından şüpheli hakkında verilen erteleme kararının kolluk birimlerine bildirilmesi sağlanıyor.

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7. Yargı Paketi MADDELERİ 2023 | Af var mı? Genel Af çıkacak mı? Göçmen kaçakçılığı, arabuluculuk, icra ve iflas, infaz düzenlemesi...

'Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, uyuşturucu madde bağımlılarına özgü iyileştirme tedbirleri geliştiriliyor. TCK'nın ilgili maddesi gereğince Cumhuriyet Savcısı tarafından hakkında bu suçtan dolayı denetimli serbestlik veya tedavi tedbiri verilen şüpheliyle ilgili olarak Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce; tedaviye tabi tutulmak, belirlenen programlara katılmak, çocuklarla bir arada olmayı gerektiren ortamlarda çalışmaktan yasaklanmak, belirlenen yer veya bölgelere gitmemek, bir bölgede denetim veya gözetim altında bulunmak, eğitim kurumuna, eğitim programına veya mesleki uğraşlarına ilişkin eğitime devam etmek, belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmak, gözetim altında ücret karşılığı çalıştırılmak, silah bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip olunan silahları makbuz karşılığında adli emanete teslim etmek, her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etmek, yükümlülüklerinden en az 3 veya daha fazlasına karar verilecek.