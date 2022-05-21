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ÖSYM tarihi duyurdu: KPSS başvurusu başladı mı? 2022 lise, ön lisans, lisans KPSS başvuruları ne zaman? Sınav ücreti...
KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? 2022 KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans sınavları için hazırlıklar sürüyor. ÖSYM takviminin duyurulmasının ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Bu yıl gerçekleştirilecek KPSS sınavlarına hazırlanan adaylar, başvuru ve sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Öte yandan sınav ücreti de en çok aranılanlar arasında. Peki, KPSS başvurusu başladı mı? 2022 lise, ön lisans, lisans KPSS başvuruları ne zaman? Sınav ücreti ne kadar? İşte cevaplar...