ÖSYM tarihi duyurdu: KPSS başvurusu başladı mı? 2022 lise, ön lisans, lisans KPSS başvuruları ne zaman? Sınav ücreti...

KPSS başvurusu başladı mı? Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başladı. Kamuda personel olarak çalışmak isteyen adayların, tercih sürecinde kullanacakları puanları belirlemek için yapılan KPSS ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Şimdi ise gözler başvuru takvimine çevrildi. Peki, KPSS başvurusu başladı mı? 2022 lise, ön lisans, lisans KPSS başvuruları ne zaman? Sınav ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...