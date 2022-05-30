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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF final sınavı 21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Final sınavına katılan öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Final sınavının ardından mezun olmayı hedefleyen öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2022 12:24
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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavı 2-22 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Final sınavının tamamlanmasının ardından heyecan içinde sonuçları beklenmeye başlandı. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...

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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF bahar dönemi final sınavının sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanacak. Kesin tarih henüz bilinmezken, sonuçların haziran ayının ilk haftası açıklanacağı tahmin ediliyor.

Yaz Okulu Sınavı ise 13 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman belli olacak?

BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.

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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman belli olacak?

Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.

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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman belli olacak?

HARF NOTLARININ ANLAMLARI NEDİR?

A, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.