30 Mayıs 2022, Pazartesi
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman belli olacak?
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF final sınavı 21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Final sınavına katılan öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Final sınavının ardından mezun olmayı hedefleyen öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 30.05.2022 12:24
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