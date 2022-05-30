30 Mayıs 2022, Pazartesi
Toplu taşımada maske kalktı mı? Hastanelerde maske zorunlu mu? Otobüste, metroda, vapurda maske yasağı kalktı mı?
Toplu taşımada maske kalktı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında kapalı alanlarda maske zorunlu hale getirilmişti. Normalleşme süreci kapsamında sağlık kuruluşları ve toplu taşıma hariç kapalı alanlarda maske yasağı kaldırılmıştı. Şimdi ise gözler toplu taşımada maskenin kalkıp kalkmayacağına çevrildi. Peki, toplu taşımada maske kalktı mı? Hastanelerde maske zorunlu mu? Otobüste, metroda, vapurda maske yasağı kalktı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 30.05.2022 11:31
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