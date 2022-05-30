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Toplu taşımada maske kalktı mı? Hastanelerde maske zorunlu mu? Otobüste, metroda, vapurda maske yasağı kalktı mı?

Toplu taşımada maske kalktı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında kapalı alanlarda maske zorunlu hale getirilmişti. Normalleşme süreci kapsamında sağlık kuruluşları ve toplu taşıma hariç kapalı alanlarda maske yasağı kaldırılmıştı. Şimdi ise gözler toplu taşımada maskenin kalkıp kalkmayacağına çevrildi. Peki, toplu taşımada maske kalktı mı? Hastanelerde maske zorunlu mu? Otobüste, metroda, vapurda maske yasağı kalktı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2022 11:31
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Toplu taşımada maske kalktı mı? Hastanelerde maske zorunlu mu? Otobüste, metroda, vapurda maske yasağı kalktı mı?

Toplu taşımada maske kalktı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske zorunluluğu hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında maske zorunluluğunun devam edeceği bildirilmişti. Son günlerde maske zorunluluğunun toplu taşımada devam edip etmediği sıklıkla araştırılıyor. Peki, toplu taşımada maske kalktı mı? Hastanelerde maske zorunlu mu? Otobüste, metroda, vapurda maske yasağı kalktı mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Toplu taşımada maske kalktı mı? Hastanelerde maske zorunlu mu? Otobüste, metroda, vapurda maske yasağı kalktı mı?

TOPLU TAŞIMADA MASKE KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada toplu taşımada maske kullanımı ile ilgili şunları söyledi:

"Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!"

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Toplu taşımada maske kalktı mı? Hastanelerde maske zorunlu mu? Otobüste, metroda, vapurda maske yasağı kalktı mı?

HASTANELERDE MASKE ZORUNLU MU?

Bakan Koca, açıklamasında şöyle devam etti;

"Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz."

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Toplu taşımada maske kalktı mı? Hastanelerde maske zorunlu mu? Otobüste, metroda, vapurda maske yasağı kalktı mı?

VAKA SAYISI SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. 29 Mayıs tarihli tabloya göre, son 24 saatte 129 bin 961 Kovid-19 testi yapıldı, 864 kişinin testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1107 oldu.

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Toplu taşımada maske kalktı mı? Hastanelerde maske zorunlu mu? Otobüste, metroda, vapurda maske yasağı kalktı mı?

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 147 milyon 720 bin 907 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.