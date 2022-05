e-okul.meb.gov.tr: e-Okul VBS öğrenci girişi ile sınav sonuçları, not görüntüleme ve devamsızlık bilgisi sorgulama!

e-Okul giriş ile not bilgisi sorgulama nasıl yapılır? 7 Şubat Pazartesi günü başlayan ikinci dönemin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Haziran ayında yaklaşık üç aylık yaz tatiline çıkacak olan öğrenciler ve velileri, not ve devamsızlık bilgisini görüntülemek istiyor. e-Okul sistemi üzerinden görüntülenen öğrenci bilgileri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, e-Okul VBS öğrenci girişi ile sınav sonuçları, not görüntüleme ve devamsızlık bilgisi sorgulama nasıl ypaılır? İşte cevaplar...