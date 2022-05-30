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Haberler Galeri e-okul.meb.gov.tr: e-Okul VBS öğrenci girişi ile sınav sonuçları, not görüntüleme ve devamsızlık bilgisi sorgulama!

e-okul.meb.gov.tr: e-Okul VBS öğrenci girişi ile sınav sonuçları, not görüntüleme ve devamsızlık bilgisi sorgulama!

e-Okul giriş ile not bilgisi sorgulama nasıl yapılır? 7 Şubat Pazartesi günü başlayan ikinci dönemin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Haziran ayında yaklaşık üç aylık yaz tatiline çıkacak olan öğrenciler ve velileri, not ve devamsızlık bilgisini görüntülemek istiyor. e-Okul sistemi üzerinden görüntülenen öğrenci bilgileri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, e-Okul VBS öğrenci girişi ile sınav sonuçları, not görüntüleme ve devamsızlık bilgisi sorgulama nasıl ypaılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2022 13:01
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e-okul.meb.gov.tr: e-Okul VBS öğrenci girişi ile sınav sonuçları, not görüntüleme ve devamsızlık bilgisi sorgulama!

e-Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? 2021-2022 eğitim öğretim döneminin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte gözler öğrenci not bilgisine çevrildi. Haziran ayının gelmesiyle öğrenciler ve velileri e-Okul sistemine akın etmeye başladı. Peki, e-Okul VBS öğrenci girişi ile sınav sonuçları, not görüntüleme ve devamsızlık bilgisi sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

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e-okul.meb.gov.tr: e-Okul VBS öğrenci girişi ile sınav sonuçları, not görüntüleme ve devamsızlık bilgisi sorgulama!

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

* Öncelikle e-okul.meb.gov.tr/ adresine giriş yapın.

* İstenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girin.

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e-okul.meb.gov.tr: e-Okul VBS öğrenci girişi ile sınav sonuçları, not görüntüleme ve devamsızlık bilgisi sorgulama!

* Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra, karşınıza çıkan ekrandaki solda yer alan panelden öğrencinin sınav not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık bilgileri gibi birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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e-okul.meb.gov.tr: e-Okul VBS öğrenci girişi ile sınav sonuçları, not görüntüleme ve devamsızlık bilgisi sorgulama!

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

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e-okul.meb.gov.tr: e-Okul VBS öğrenci girişi ile sınav sonuçları, not görüntüleme ve devamsızlık bilgisi sorgulama!

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.