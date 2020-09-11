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12 Eylül KPSS sınavı ertelendi mi? 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları iptal mi? KPSS ne zaman?
Son dakika... KPSS sınavı ertelendi mi? ÖSYM tarafından 2020 KPSS Alan Bilgisi sınavlarının tarihleri açıklandı. Alan Bilgisi oturumları için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, sınav tarihinin ertelenip ertelenmeyeceği konusunda detayları araştırıyor. Peki, 12 Eylül KPSS sınavı ertelendi mi? 2020 KPSS Alan Bilgisi oturumları ertelendi mi? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 11.09.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 10:39
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