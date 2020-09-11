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Haberler Galeri 12 Eylül KPSS sınavı ertelendi mi? 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları iptal mi? KPSS ne zaman?

12 Eylül KPSS sınavı ertelendi mi? 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları iptal mi? KPSS ne zaman?

Son dakika... KPSS sınavı ertelendi mi? ÖSYM tarafından 2020 KPSS Alan Bilgisi sınavlarının tarihleri açıklandı. Alan Bilgisi oturumları için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, sınav tarihinin ertelenip ertelenmeyeceği konusunda detayları araştırıyor. Peki, 12 Eylül KPSS sınavı ertelendi mi? 2020 KPSS Alan Bilgisi oturumları ertelendi mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 11.09.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 10:39
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12 Eylül KPSS sınavı ertelendi mi? 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları iptal mi? KPSS ne zaman?

KPSS sınavı ertelendi mi? 12 Eylül KPSS sınavı iptal mi? Kamuya personel olarak atanmak isteyen vatandaşlar bu yıla ilişkin Alan Bilgisi oturumuna hazırlıklarını sürdürüyor. KPSS Alan Bilgisi oturumlarına başvuru yapan vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmediği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 12 Eylül KPSS sınavı iptal mi? 2020 KPSS Alan Bilgisi oturumları ertelendi mi? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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12 Eylül KPSS sınavı ertelendi mi? 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları iptal mi? KPSS ne zaman?

12 EYLÜL KPSS SINAVI İPTAL Mİ?

KPSS Alan Bilgisi sınavı 12 Eylül'de gerçekleştirilecek. KPSS oturumları ÖSYM tarafından berlirlenen tarihlerde yapılacak. Şu anda sınavların ertelenmesi konusunda bir açıklama yapılmadı.

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12 Eylül KPSS sınavı ertelendi mi? 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları iptal mi? KPSS ne zaman?

KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2020 KPSS Alan Bilgisi sınavı 12-13 Eylül'de uygulanacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 12 Eylül 2020, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik): 13 Eylül 2020, Saat: 10.15

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12 Eylül KPSS sınavı ertelendi mi? 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları iptal mi? KPSS ne zaman?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.

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12 Eylül KPSS sınavı ertelendi mi? 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları iptal mi? KPSS ne zaman?

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.