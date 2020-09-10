10 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak?

2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak?

2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Geçtiğimiz günlerde EGM tarafından en lise mezunu olan bekçi alımı ilanı yayımlanmıştı. 2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi ve hangi illere yapılacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili son detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 10.09.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 16:54
  • 1
  • 13
2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak?

2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından en az lise ve dengi okul mezunu 400 erkek bekçi alımı yapılacağı bildirilmişti. Polis Akademisi tarafından yapılacak alımların detayı merak ediliyor. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak?

400 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2020 bekçi alımı başvuru tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacak. Polis Akademisi tarafından detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 3
  • 13
2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak?

2020 1. DÖNEM BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

  • 4
  • 13
2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 bekçi alımı için başvuru şartları da önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bir önceki bekçi alımlarına göre başvuru şartlarının şu şekilde olması bekleniyor:

  • 5
  • 13
2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak?

Bekçi olmak isteyenlerde,

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak,
* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
* Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak

koşulları aranıyor.