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2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak?
2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Geçtiğimiz günlerde EGM tarafından en lise mezunu olan bekçi alımı ilanı yayımlanmıştı. 2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi ve hangi illere yapılacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili son detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 10.09.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 16:54
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