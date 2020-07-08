YKS adayları dikkat! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS TYT AYT YDT oturumlarına katılan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. İstediği üniversiteye gitmek için tercih yapacak adaylar, tercih dönemi öncesinde hazırlıklarına devam ediyor. Peki, 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 16:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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