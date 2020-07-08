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Haberler Galeri YKS adayları dikkat! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS adayları dikkat! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS TYT AYT YDT oturumlarına katılan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. İstediği üniversiteye gitmek için tercih yapacak adaylar, tercih dönemi öncesinde hazırlıklarına devam ediyor. Peki, 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 16:33
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YKS adayları dikkat! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Koronavirüs salgını nedeniyle ÖSYM sınav takviminde değişiklik yapılmış ve ertelenen YKS sınavı 27-28 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Üniversite hayali ile sınava hazırlanan öğrenciler, sınav sonuçlarını heyecanla beklemeye başladılar. Tercih dönemi öncesinde ÖSYM'den gelecek müjdeli haber bekleniyor. Peki, 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS adayları dikkat! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve yamobil uygulamasından öğrenebilecekler.

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YKS adayları dikkat! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS SORULARI VE CEVAPLARI

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının erişime açıldığı bildirildi.

2020 YKS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN...

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YKS adayları dikkat! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2020-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza, 2020 Temmuz ayı içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

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YKS adayları dikkat! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir: