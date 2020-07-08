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Salgın döneminde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 1 Haziran'dan itibaren koronavirüs salgını tedbirlerine göre düzenlenerek, tekrar açıldı. Sosyal mesafe gözetilerek, günlük ziyaretçi kabul sayısı 5'te 1 oranında düşürülen kütüphanede, bulaş riskine karşı dokunmatik ekranlar kapatıldı. Kitaplar ise özel makineler ile sterilize ediliyor.

Giriş Tarihi: 08.07.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 12:37
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Salgın döneminde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de katıldığı törenle 20 Şubat'ta açıldı.

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Salgın döneminde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne yoğun ilgi

Çağdaş mimarinin yanı sıra Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden mimari izler taşıyan binasıyla dikkat çeken kütüphane, 125 bin metrekare kapalı alanı, 4 milyon basılı ve 120 milyonun üzerinde elektronik yayını, 5 bin kişilik oturma alanı, 9 farklı kütüphanesi ile Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıyor.

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Salgın döneminde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne yoğun ilgi

'Kütüphanenin kalbi' olan Cihannüma Salonu, Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 Türk devletini temsil eden 16 sütun üzerinde yükselirken, salonun kubbesinde Alak Suresi'nin 'O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir' mealindeki 4'üncü ve 5'inci ayetleri yer alıyor.

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Salgın döneminde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne yoğun ilgi

1 HAZİRAN'DA TEKRAR AÇILDI
Koronavirüs nedeniyle 15 Mart'ta kapatılan kütüphane, normalleşme süreciyle birlikte kapasitesi, çalışma saatleri ve oturma alanları salgın tedbirlerine göre düzenlenerek 1 Haziran'da yeniden açıldı.

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Salgın döneminde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne yoğun ilgi

Tedbirler kapsamında günlük ziyaretçi kabul sayısı 5'te 1 oranında düşürülen kütüphaneye 1000 kişi kabul ediliyor.