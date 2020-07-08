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Salgın döneminde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne yoğun ilgi
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 1 Haziran'dan itibaren koronavirüs salgını tedbirlerine göre düzenlenerek, tekrar açıldı. Sosyal mesafe gözetilerek, günlük ziyaretçi kabul sayısı 5'te 1 oranında düşürülen kütüphanede, bulaş riskine karşı dokunmatik ekranlar kapatıldı. Kitaplar ise özel makineler ile sterilize ediliyor.
Giriş Tarihi: 08.07.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 12:37
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