Salgın döneminde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne yoğun ilgi

Çağdaş mimarinin yanı sıra Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden mimari izler taşıyan binasıyla dikkat çeken kütüphane, 125 bin metrekare kapalı alanı, 4 milyon basılı ve 120 milyonun üzerinde elektronik yayını, 5 bin kişilik oturma alanı, 9 farklı kütüphanesi ile Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıyor.