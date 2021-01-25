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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 01 Şubat'ta kısıtlamalar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Son gelişmeler... 01 Şubat'ta kısıtlamalar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Son gelişmeler... Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının yanı sıra, mekanlar için de uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Başkan Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili Kabine toplantısını işaret etmişti. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 01 Şubat'ta kısıtlamalar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 25.01.2021 15:07
Yasaklar ne zaman bitecek? Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için hayata geçirilen kısıtlamalar, vaka sayılarındaki düşüşte ciddi rol oynadı. 30 binli rakamları gören günlük vaka sayısının 5 binlere inmesinin ardından gözler kısıtlamaların biteceği tarihe çevrildi. Yasakların hangi tarihte biteceğini merak eden milyonlarca vatandaş, internet üzerinden 'Yasaklar ne zaman kalkacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 01 Şubat'ta kısıtlamalar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağı henüz bilinmiyor. Bu hafta içerisinde gerçekleştirilmesi beklenen Kabine toplantısında, sokağa çıkma yasağı dahil mekanlara uygulanan kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Söz konusu kısıtlamalar ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Yılın ilk Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili şöyle konuştu:
"Salgın tedbirlerinin, faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz. Tüm dünya ile birlikte bu soruna kalıcı bir çare bulana kadar hayatımızı, kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Bu tedbirlerin en başında 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe geliyor. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Başkan Erdoğan kafe ve restoranlar ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Erdoğan,
"Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu konuyla ilgili Kabine toplantımızda bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var, bunu tekrar tersine çevirmek, bunun altına girmek istmiyoruz. Bu süreci dikkatle yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, gerekirse esneme yapılabilir." AŞIDA TEREDDÜT YAŞAMAZSAK MASKESİZ HAYAT DAHA ERKEN OLUR
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşı olma konusunda vatandaşlar herhangi bir tereddüt yaşamazsa maskesiz hayata geçişin biraz daha erken olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Kara,
"Ama tereddüt olduğu anda bu süreç uzayacaktır. Açıklanan ve planlanan aşılama rakamları var. Bunlar zamanında uygulanır, herhangi bir problem yaşamazsak o zaman yaz aylarında biraz daha rahatlamış oluruz" dedi.