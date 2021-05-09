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Annemin ağacı fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? OGEM fidan bağışı başvuru adresi nedir? Annemin ağacı başvuru formu ve linki...
Annemin ağacı fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından Anneler Günü için başlatılan kampanya sosyal medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. Kampanyaya katılmak isteyen binlerce vatandaşlar başvuru adresini sorgulamaya başladı. Yurdun dört yanından dikilecek ağaçlarda payı olması isteyenler için detayları haberimizde derledik. İşte, Annemin ağacı fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? OGEM fidan bağışı başvuru adresi nedir? Annemin ağacı başvuru formu ve linki...
Giriş Tarihi: 09.05.2021 15:50
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