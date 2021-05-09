Annemin ağacı fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? OGEM fidan bağışı başvuru adresi nedir? Annemin ağacı başvuru formu ve linki...

Orman Genel Müdürlüğü, her sene Mayıs ayının 2. Pazar günü kutlanan Anneler Günü adına orman mühendisi bir anne ile kızının hikayesinin anlatıldığı duygusal bir film hazırladı. Sosyal medyadan paylaşılan film kısa süre içinde büyük bir ilgi görürken öte yandan bu anlamlı tarihe özel "Annemin Ağacı" isimli proje ile ülkenin dört bir yanına şüphesiz en değerli varlıklarımız olan annelerimizin adına fidan dikimi sağlanacak.