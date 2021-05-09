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Haberler Galeri Annemin ağacı fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? OGEM fidan bağışı başvuru adresi nedir? Annemin ağacı başvuru formu ve linki...

Annemin ağacı fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? OGEM fidan bağışı başvuru adresi nedir? Annemin ağacı başvuru formu ve linki...

Annemin ağacı fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından Anneler Günü için başlatılan kampanya sosyal medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. Kampanyaya katılmak isteyen binlerce vatandaşlar başvuru adresini sorgulamaya başladı. Yurdun dört yanından dikilecek ağaçlarda payı olması isteyenler için detayları haberimizde derledik. İşte, Annemin ağacı fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? OGEM fidan bağışı başvuru adresi nedir? Annemin ağacı başvuru formu ve linki...

Giriş Tarihi: 09.05.2021 15:50
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Annemin ağacı fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? OGEM fidan bağışı başvuru adresi nedir? Annemin ağacı başvuru formu ve linki...

Annemin ağacı fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? OGEM fidan bağışı başvuru adresi nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anneler günü için düzenlenen fidan bağışı organizasyonu büyük ilgi görüyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından Annemin Ağacı kampanyası için başvuru şartları ve adresi merak ediliyor. Hal böyleken, Annemin ağacı fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, OGEM fidan bağışı başvuru adresi nedir? Annemin ağacı başvuru formu ve linki...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Annemin ağacı fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? OGEM fidan bağışı başvuru adresi nedir? Annemin ağacı başvuru formu ve linki...

Öncelikle OGM tarafından oluşturulan Annemin Ağacı isimli internet sitesine giriş yapınız.

Siteye girdikten sonra ekranda karşınıza çıkan 'Annenizin Adı Soyadı', 'Sizin Adınız Soyadınız', 'E-Posta Adresiniz' alanlarındaki boşlukları doldurunuz.

Bu alanları doldurduktan sonra 'Fidan Sahiplen' butonuna basınız.

Artık belgeniz hazır. İsterseniz indir butonuna basarak cihazınıza indirebilir ve sosyal medya üzerinden paylaşabilirsiniz.

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Annemin ağacı fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? OGEM fidan bağışı başvuru adresi nedir? Annemin ağacı başvuru formu ve linki...

Belgeyi indirmek için indir butonuna basmanız yeterli olacaktır. Ayrıca #anneminağacı etiketiyle yapacağınızsosyalmedya paylaşımlarıyla 20 adetorman lezzetleri sandığından biri sizin olabilir.

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Annemin ağacı fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? OGEM fidan bağışı başvuru adresi nedir? Annemin ağacı başvuru formu ve linki...

ANNEMİN AĞACI KAMPANYASI NEDİR?

Türkiye orman varlığının korunması ve doğa sevgisinin aşılanması adına çeşit çeşit projelere imza atan Orman Genel Müdürlüğü, özel günlerde vatandaşları fidan bağışlamaya yönlendiren kampanyalar yapmaya devam ediyor.

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Annemin ağacı fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? OGEM fidan bağışı başvuru adresi nedir? Annemin ağacı başvuru formu ve linki...

Orman Genel Müdürlüğü, her sene Mayıs ayının 2. Pazar günü kutlanan Anneler Günü adına orman mühendisi bir anne ile kızının hikayesinin anlatıldığı duygusal bir film hazırladı. Sosyal medyadan paylaşılan film kısa süre içinde büyük bir ilgi görürken öte yandan bu anlamlı tarihe özel "Annemin Ağacı" isimli proje ile ülkenin dört bir yanına şüphesiz en değerli varlıklarımız olan annelerimizin adına fidan dikimi sağlanacak.