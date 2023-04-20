HaberlerGaleriAnketlerdeki son durumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında açıkladı! Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?
Anketlerdeki son durumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında açıkladı! Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?
14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne sayılı günler kala anket şirketleri halkın nabzını yoklamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı canlı yayında seçim anketlerindeki son durumu paylaştı.