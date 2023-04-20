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Haberler Galeri Anketlerdeki son durumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında açıkladı! Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?

Anketlerdeki son durumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında açıkladı! Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne sayılı günler kala anket şirketleri halkın nabzını yoklamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı canlı yayında seçim anketlerindeki son durumu paylaştı.

Giriş Tarihi: 20.04.2023 11:21
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Anketlerdeki son durumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında açıkladı! Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne hazırlanıyor. Ülkenin geleceği açısından büyük öneme sahip olan seçimler öncesi kamuoyu araştırma şirketleri vatandaşın nabzını yoklama devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldığı canlı yayında anketlerdeki son durumu paylaştı. Oktay, "Seçimi birinci turda kazanacağımıza eminiz. Sokaklardan aldığımız geri bildirimle 'bu işi bitireceğiz' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anketlerdeki son durumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında açıkladı! Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?

"SEÇİMİ KAZANACAĞIMIZA EMİNİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin arzusu kendi koyduğumuz hedefleri hep kendimiz egale ettik. Kendimiz yeterli bulmadık ve kendimiz hep yeni hedefler koyduk. Dolayısıyla Türkiye'yle ilgili hedeflerimiz var bizim, biz bunların hiçbirisinden vazgeçmiş değiliz.

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Anketlerdeki son durumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında açıkladı! Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?

Seçimi birinci turda kazanacağımıza eminiz. Sokaklardan aldığımız geri bildirimle 'bu işi bitireceğiz' diyoruz.

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Anketlerdeki son durumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında açıkladı! Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?

"ANKETLERDE ÖNDE OLDUĞUMUZU SÖYLEYEBİLİRİM"

İkinci tura bu işi bırakarak milletimizin gündemini bunla yormaya gerek yoktur diye düşünüyoruz. Milletimizin ferasetine güveniyoruz.

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Anketlerdeki son durumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında açıkladı! Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?

Milletimiz Erdoğan'a balkon konuşmasını yaptıracaktır, güçlü meclis desteğiyle her iki seçimi sonlandıracaktır. Anketlerde önde olduğumuzu söyleyebilirim.