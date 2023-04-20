Anketlerdeki son durumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında açıkladı! Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?

"SEÇİMİ KAZANACAĞIMIZA EMİNİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin arzusu kendi koyduğumuz hedefleri hep kendimiz egale ettik. Kendimiz yeterli bulmadık ve kendimiz hep yeni hedefler koyduk. Dolayısıyla Türkiye'yle ilgili hedeflerimiz var bizim, biz bunların hiçbirisinden vazgeçmiş değiliz.