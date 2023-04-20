20 Nisan 2023, Perşembe
SEÇİM ANKET SONUÇLARI | 14 Mayıs 2023 seçimlerine son 24 gün! Oy oranlarında ipucu çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan %50'yi yine aştı!
Seçim anket sonuçları merak konusu oldu. 14 Mayıs seçimlerine son 24 gün kalırken vatandaşlar bir yandan da kimin kazanacağını öğrenmeye çalışıyor. Merak edilen sorulara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son seçim anket sonuçlarını paylaşarak, "Seçimi birinci turda kazanacağımıza eminiz" dedi. Peki pazar seçim olsa kim kazanır? İşte Nisan ayı son seçim anket sonuçları...
Giriş Tarihi: 20.04.2023 12:24 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 12:25
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