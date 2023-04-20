SEÇİM ANKET SONUÇLARI | 14 Mayıs 2023 seçimlerine son 24 gün! Oy oranlarında ipucu çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan %50'yi yine aştı!

Pazar seçim olsa kim kazanır sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aradaki farkın Cumhur İttifakı lehine açıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son seçim anket sonuçlarını paylaştı. Buna göre ortaya yüzde 40.4, 25.5, 10.3 gibi oranlar çıktı. Peki Cumhur İttifakı oy oranı ne? Hangi parti ne kadar oy alır? 14 Mayıs seçimini kim kazanır?