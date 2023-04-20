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SEÇİM ANKET SONUÇLARI | 14 Mayıs 2023 seçimlerine son 24 gün! Oy oranlarında ipucu çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan %50'yi yine aştı!

Seçim anket sonuçları merak konusu oldu. 14 Mayıs seçimlerine son 24 gün kalırken vatandaşlar bir yandan da kimin kazanacağını öğrenmeye çalışıyor. Merak edilen sorulara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son seçim anket sonuçlarını paylaşarak, "Seçimi birinci turda kazanacağımıza eminiz" dedi. Peki pazar seçim olsa kim kazanır? İşte Nisan ayı son seçim anket sonuçları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2023 12:24 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 12:25
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SEÇİM ANKET SONUÇLARI | 14 Mayıs 2023 seçimlerine son 24 gün! Oy oranlarında ipucu çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan %50’yi yine aştı! MHP, CHP...

Pazar seçim olsa kim kazanır sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aradaki farkın Cumhur İttifakı lehine açıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son seçim anket sonuçlarını paylaştı. Buna göre ortaya yüzde 40.4, 25.5, 10.3 gibi oranlar çıktı. Peki Cumhur İttifakı oy oranı ne? Hangi parti ne kadar oy alır? 14 Mayıs seçimini kim kazanır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SEÇİM ANKET SONUÇLARI | 14 Mayıs 2023 seçimlerine son 24 gün! Oy oranlarında ipucu çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan %50’yi yine aştı! MHP, CHP...

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne sayılı günler kala anket şirketleri halkın nabzını yoklamaya devam ediyor.

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SEÇİM ANKET SONUÇLARI | 14 Mayıs 2023 seçimlerine son 24 gün! Oy oranlarında ipucu çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan %50’yi yine aştı! MHP, CHP...

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIR MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldığı canlı yayında seçim anketlerindeki son durumu paylaştı. "Seçimi birinci turda kazanacağımıza eminiz" diyen Fuat Oktay, "Sokaklardan aldığımız geri bildirimle 'bu işi bitireceğiz' diyoruz." diye konuştu.

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SEÇİM ANKET SONUÇLARI | 14 Mayıs 2023 seçimlerine son 24 gün! Oy oranlarında ipucu çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan %50’yi yine aştı! MHP, CHP...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sözlerine şu şekilde devam etti: "Seçimi birinci turda kazanacağımıza eminiz. Sokaklardan aldığımız geri bildirimle 'bu işi bitireceğiz' diyoruz.

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SEÇİM ANKET SONUÇLARI | 14 Mayıs 2023 seçimlerine son 24 gün! Oy oranlarında ipucu çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan %50’yi yine aştı! MHP, CHP...

İkinci tura bu işi bırakarak milletimizin gündemini bunla yormaya gerek yoktur diye düşünüyoruz. Milletimizin ferasetine güveniyoruz.