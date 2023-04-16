Adalet Bakanlığı yeni personel alımı ne zaman son dakika 2023? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Kadro sayıları...

Son dakika Adalet Bakanlığı yeni personel alımı ne zaman? sorusu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Başvuru yapmak isteyenler konuya dair detayları öğrenmek istiyor. Bakan Bozdağ daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını açıkladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte, detaylar...