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Anket sonucuna Başkan Erdoğan damgası! Başkan Erdoğan ve AK Parti yüzde kaç oy alıyor?

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sadece 4 hafta kaldı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi anket şirketleri de vatandaşın nabzını yoklamayı sürdürüyor. Areda Survey tarafından 12-14 Nisan tarihleri arasında 10 bin 136 kişinin katılımıyla yapılan anketin sonuçları açıklandı. Anketten yine Başkan Erdoğan önde çıkarken, sonuçlar seçimin ilk turda biteceğine işaret etti. İşte Başkan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın oy oranları...

Giriş Tarihi: 15.04.2023 13:06 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 13:06
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Anket sonucuna Başkan Erdoğan damgası! Başkan Erdoğan ve AK Parti yüzde kaç oy alıyor?

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne hazırlanıyor. Ülkenin geleceği açısından büyük öneme sahip olan seçimler öncesi kamuoyu araştırma şirketleri de vatandaşın nabzını yoklama devam ediyor. Son olarak Areda Survey'in 12-14 Nisan tarihleri arasında 10 bin 136 kişinin katımıyla yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Peki Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oyu yüzde kaç? İşte son dakika seçim anketi haberinin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Anket sonucuna Başkan Erdoğan damgası! Başkan Erdoğan ve AK Parti yüzde kaç oy alıyor?

Areda Survey tarafından yapılan Siyasal Eğilim Araştırması'nda dikkat çeken sonuçlar yer aldı.

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Anket sonucuna Başkan Erdoğan damgası! Başkan Erdoğan ve AK Parti yüzde kaç oy alıyor?

Ankete katılan vatandaşlara ilk olarak "14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde kime oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

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Anket sonucuna Başkan Erdoğan damgası! Başkan Erdoğan ve AK Parti yüzde kaç oy alıyor?

BAŞKAN ERDOĞAN İLK TURDA SEÇİMİ KAZANIYOR
Ankete katılan vatandaşların yüzde 50,8'i Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana oy kullandı. Bu sonuca göre Başkan Erdoğan, ilk turda seçimi kazanıyor.

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 43.1'de kaldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yüzde 4,5, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 1,6 oy aldı.

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Anket sonucuna Başkan Erdoğan damgası! Başkan Erdoğan ve AK Parti yüzde kaç oy alıyor?

Areda Survey, vatandaşlara "14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda kime oy vereceksiniz?" sorusunu yöneltti.

Vatandaşların yüze 52,6'sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana oy kullanırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47,4'te kaldı.

Anket sonuçlarına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci tura kalması halinde seçimleri rahat bir şekilde kazandığı görülüyor.