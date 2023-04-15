Anket sonucuna Başkan Erdoğan damgası! Başkan Erdoğan ve AK Parti yüzde kaç oy alıyor?

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sadece 4 hafta kaldı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi anket şirketleri de vatandaşın nabzını yoklamayı sürdürüyor. Areda Survey tarafından 12-14 Nisan tarihleri arasında 10 bin 136 kişinin katılımıyla yapılan anketin sonuçları açıklandı. Anketten yine Başkan Erdoğan önde çıkarken, sonuçlar seçimin ilk turda biteceğine işaret etti. İşte Başkan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın oy oranları...