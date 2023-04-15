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Haberler Galeri Sabah yazarı Mehmet Barlas'tan 14 Mayıs öncesi çarpıcı sözler: Pensilvanya'nın adayı da Kemal Kılıçdaroğlu

Sabah yazarı Mehmet Barlas'tan 14 Mayıs öncesi çarpıcı sözler: Pensilvanya'nın adayı da Kemal Kılıçdaroğlu

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere bir aydan az bir süre kaldı. 6'lı koalisyon masası tarafından ortak aday açıklandıktan sonra HDP'nin de desteğini alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, PKK'nın sözde elebaşılarından da destek mesajları gelirken; CHP listesinden aday gösterdiği isimler sonrası adeta FETÖ'cülerin de umudu haline geldi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas, köşesinde bu konuyu kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 15.04.2023 09:04
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Sabah yazarı Mehmet Barlas’tan 14 Mayıs öncesi çarpıcı sözler: Pensilvanya’nın adayı da Kemal Kılıçdaroğlu

Yazının başlığı bana ait değil. Eski CHP Milletvekili ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt, bir TV kanalında Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle isyan ediyor.

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Sabah yazarı Mehmet Barlas’tan 14 Mayıs öncesi çarpıcı sözler: Pensilvanya’nın adayı da Kemal Kılıçdaroğlu

"Atatürkçüleri tasfiye edip yerlerine FETÖ'cüleri yerleştirme" fikri size bir yerden tanıdık geliyor mu? Biraz hafızamızı zorlayalım... FETÖ'cülerin meşhur bir taktiği vardır. Önce bir yere sızarlar, sonra orada kendilerinden farklı düşünen kim varsa itibarsızlaştırırlar, ardından iftira atarlar, finalde de istifaya zorlarlar. Boşalan yerlere farklı kimliklere bürünen FETÖ'cüler birer birer yerleştirilir. Devamında ise gözaltılar ve tutuklamalar gelir.

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Sabah yazarı Mehmet Barlas’tan 14 Mayıs öncesi çarpıcı sözler: Pensilvanya’nın adayı da Kemal Kılıçdaroğlu

Ne hayatlar karardı biliyorsunuz. İntihar edenler bile oldu. Böyle binlerce operasyon yaptılar. Şimdi FETÖ'cülerin aynı taktiklerle CHP ve İyi Parti'ye sızdığını görüyoruz.

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Sabah yazarı Mehmet Barlas’tan 14 Mayıs öncesi çarpıcı sözler: Pensilvanya’nın adayı da Kemal Kılıçdaroğlu

ERGİN NEDEN 'FETÖ' DİYEMEDİ
Günlerdir eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesini konuşuyoruz. Yargıdaki FETÖ yapılanmasından ve kumpas davalarından sorumlu tutuluyor. Kendisini savunmak için bir TV kanalına çıkmış. Program boyunca ağzından FETÖ kelimesi çıkmadı. FETÖ'yü eleştiren tek bir sözünü de duymadık. Konunun etrafından dolaşarak durumu kurtarmaya çalıştı.

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Sabah yazarı Mehmet Barlas’tan 14 Mayıs öncesi çarpıcı sözler: Pensilvanya’nın adayı da Kemal Kılıçdaroğlu

Her gün yeni bir isim patlıyor. İyi Parti Ordu milletvekili adayı İdris Naim Şahin'in FETÖ'ye destek veren videolarını izliyoruz. Günler oldu hâlâ inkâr etmedi. Demek ki FETÖ ile birlikte anılmaktan rahatsız değil.