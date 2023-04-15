15 Nisan 2023, Cumartesi
Sabah yazarı Mehmet Barlas'tan 14 Mayıs öncesi çarpıcı sözler: Pensilvanya'nın adayı da Kemal Kılıçdaroğlu
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere bir aydan az bir süre kaldı. 6'lı koalisyon masası tarafından ortak aday açıklandıktan sonra HDP'nin de desteğini alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, PKK'nın sözde elebaşılarından da destek mesajları gelirken; CHP listesinden aday gösterdiği isimler sonrası adeta FETÖ'cülerin de umudu haline geldi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas, köşesinde bu konuyu kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 15.04.2023 09:04
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