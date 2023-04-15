Sabah yazarı Mehmet Barlas’tan 14 Mayıs öncesi çarpıcı sözler: Pensilvanya’nın adayı da Kemal Kılıçdaroğlu

"Atatürkçüleri tasfiye edip yerlerine FETÖ'cüleri yerleştirme" fikri size bir yerden tanıdık geliyor mu? Biraz hafızamızı zorlayalım... FETÖ'cülerin meşhur bir taktiği vardır. Önce bir yere sızarlar, sonra orada kendilerinden farklı düşünen kim varsa itibarsızlaştırırlar, ardından iftira atarlar, finalde de istifaya zorlarlar. Boşalan yerlere farklı kimliklere bürünen FETÖ'cüler birer birer yerleştirilir. Devamında ise gözaltılar ve tutuklamalar gelir.