18 Kasım 2021, Perşembe
Kocaeli’nde tarihi keşif! 19. yüzyıldan kalma yapı toprak altından çıktı
Osmanlı zamanında Kocaeli'nin Gölcük ilçesine yapılan, zamanla toprak altına gömülen tarihi hamam, arkeologların 15 günlük kazı faaliyetleri sonucunda ortaya çıkarıldı. 3 kubbeli hamamda süren faaliyetler çerçevesinde, sıcak suyu hamama ve çeşmeye ulaştıran, pişmiş topraktan yapılmış yüzlerce senelik künkler de çıktı.
Giriş Tarihi: 18.11.2021 15:35 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 16:15
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11