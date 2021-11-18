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Kocaeli’nde tarihi keşif! 19. yüzyıldan kalma yapı toprak altından çıktı

Osmanlı zamanında Kocaeli'nin Gölcük ilçesine yapılan, zamanla toprak altına gömülen tarihi hamam, arkeologların 15 günlük kazı faaliyetleri sonucunda ortaya çıkarıldı. 3 kubbeli hamamda süren faaliyetler çerçevesinde, sıcak suyu hamama ve çeşmeye ulaştıran, pişmiş topraktan yapılmış yüzlerce senelik künkler de çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 18.11.2021 15:35 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 16:15
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Kocaeli’nde tarihi keşif! 19. yüzyıldan kalma yapı toprak altından çıktı

Kocaeli Gölcük'e bağlı Yukarı Ulaşlı bölgesindeki 19. yüzyıldan kalma Osmanlı hamamında, Gölcük Belediyesi Kültür Müdürlüğü arkeologlarının faaliyetleri devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kocaeli’nde tarihi keşif! 19. yüzyıldan kalma yapı toprak altından çıktı

Faaliyetlere başlanılmadan önce sadece kubbeleri gözüken hamam, kazı faaliyetlerinin spna ermesiyle beraber yeniden ortaya çıkarıldı.

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Kocaeli’nde tarihi keşif! 19. yüzyıldan kalma yapı toprak altından çıktı

Aynı zamanda, sıcak suyu hamama ve çeşmeye ulaştıran, pişmiş topraktan yapılmış yüzlerce senelik künkler de çıkarıldı.

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Kocaeli’nde tarihi keşif! 19. yüzyıldan kalma yapı toprak altından çıktı

RESTORE EDİLECEK

3 kubbesi bulunan hamam; soğukluk, ılıklık, sıcaklık, külhan ve su deposu bölümlerinden oluşuyor.

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Kocaeli’nde tarihi keşif! 19. yüzyıldan kalma yapı toprak altından çıktı

Bir süredir arkeologların yoğun çalışmalar neticesinde gün yüzüne çıkardığı tarihi eserin, kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından restore edilip müze olarak hizmet etmesi bekleniyor.