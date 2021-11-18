Kocaeli’nde tarihi keşif! 19. yüzyıldan kalma yapı toprak altından çıktı

Osmanlı zamanında Kocaeli'nin Gölcük ilçesine yapılan, zamanla toprak altına gömülen tarihi hamam, arkeologların 15 günlük kazı faaliyetleri sonucunda ortaya çıkarıldı. 3 kubbeli hamamda süren faaliyetler çerçevesinde, sıcak suyu hamama ve çeşmeye ulaştıran, pişmiş topraktan yapılmış yüzlerce senelik künkler de çıktı.