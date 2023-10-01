İçişleri’ne saldırı girişiminde bulunan teröristlerin kullandığı araç Kayseri’de gasp edilmiş! Veterineri öldürmüşler…

Ankara'daki İçişleri Bakanlığı binasına saldırı girişiminde bulunan teröristlerin saldırı da kullandıkları hafif ticari aracı Kayseri'de gasp ettikleri ortaya çıktı. Develi İlçesinde veterinerlik yapan Mikail Bozloğan'ı başından vurarak öldüren teröristlerin aracını gasp ederek Ankara gittiği ve saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Veteriner Mikail Bozloğan'ın cesedi ise köy yakınlarındaki boş bir arazide başından vurulmuş halde bulundu.