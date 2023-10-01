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İçişleri’ne saldırı girişiminde bulunan teröristlerin kullandığı araç Kayseri’de gasp edilmiş! Veterineri öldürmüşler…

Ankara'daki İçişleri Bakanlığı binasına saldırı girişiminde bulunan teröristlerin saldırı da kullandıkları hafif ticari aracı Kayseri'de gasp ettikleri ortaya çıktı. Develi İlçesinde veterinerlik yapan Mikail Bozloğan'ı başından vurarak öldüren teröristlerin aracını gasp ederek Ankara gittiği ve saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Veteriner Mikail Bozloğan'ın cesedi ise köy yakınlarındaki boş bir arazide başından vurulmuş halde bulundu.

Giriş Tarihi: 01.10.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023 12:26
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İçişleri’ne saldırı girişiminde bulunan teröristlerin kullandığı araç Kayseri’de gasp edilmiş! Veterineri öldürmüşler…

Ankara'da İçişleri Bakanlığı binasının önünde saat 09.30 sularında canlı bomba saldırısı girşimi yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İçişleri’ne saldırı girişiminde bulunan teröristlerin kullandığı araç Kayseri’de gasp edilmiş! Veterineri öldürmüşler…

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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İçişleri’ne saldırı girişiminde bulunan teröristlerin kullandığı araç Kayseri’de gasp edilmiş! Veterineri öldürmüşler…

FLAŞ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan Ankara'daki hain saldırı girişimine dair yeni detaylara ulaşıldı.

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İçişleri’ne saldırı girişiminde bulunan teröristlerin kullandığı araç Kayseri’de gasp edilmiş! Veterineri öldürmüşler…

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne saldıran teröristlerin saldırı da kullandıkları hafif ticari aracı Kayseri'de gasp ettikleri ortaya çıktı.

(Veteriner Mikail Bozloğan- solda)

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İçişleri’ne saldırı girişiminde bulunan teröristlerin kullandığı araç Kayseri’de gasp edilmiş! Veterineri öldürmüşler…

Develi İlçesinde veterinerlik yapan Mikail Bozloğan'ı başından vurarak öldüren teröristlerin aracını gasp ederek Ankara gittiği ve saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.