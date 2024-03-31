AA SEÇİM SONUÇLARI - OY ORANLARI | Anadolu Ajansı 31 Mart Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim sonuçları! Dakika dakika oy oranları...

31 Mart 2024 tarihinde Türkiye, yerel seçimler için sandık başına gitti. Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte, saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapanırken, seçim sonuçları için sayım süreci başladı. Vatandaşlar, seçim sonuçlarını canlı olarak takip etmek için Anadolu Ajansı'nın canlı yayın ekranına yoğun ilgi gösteriyor. İşte dakika dakika AA seçim sonuçları ve oy oranları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:15 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 18:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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