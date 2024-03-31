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Haberler Galeri AA SEÇİM SONUÇLARI - OY ORANLARI | Anadolu Ajansı 31 Mart Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim sonuçları! Dakika dakika oy oranları...

AA SEÇİM SONUÇLARI - OY ORANLARI | Anadolu Ajansı 31 Mart Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim sonuçları! Dakika dakika oy oranları...

31 Mart 2024 tarihinde Türkiye, yerel seçimler için sandık başına gitti. Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte, saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapanırken, seçim sonuçları için sayım süreci başladı. Vatandaşlar, seçim sonuçlarını canlı olarak takip etmek için Anadolu Ajansı'nın canlı yayın ekranına yoğun ilgi gösteriyor. İşte dakika dakika AA seçim sonuçları ve oy oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:15 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 18:26
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AA SEÇİM SONUÇLARI --- OY ORANLARI Anadolu Ajansı 31 Mart Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim sonuçlar! Dakika dakika oy oranları...

2024 yerel seçim sonuçlarını merakla bekleyenler için geri sayım başladı. Türkiye, bugün sabah saatlerinden itibaren yerel seçimler için sandık başına giderek oy kullandı. Oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla tüm Türkiye genelinde sona erdi. Ardından sandıklar açılmaya başlandı ve oy sayımı işlemine geçildi.

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AA SEÇİM SONUÇLARI --- OY ORANLARI Anadolu Ajansı 31 Mart Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim sonuçlar! Dakika dakika oy oranları...

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçimlerde oy kullanma süreci saat 17.00'de sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla oy sayım işlemine başlandı.

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AA SEÇİM SONUÇLARI --- OY ORANLARI Anadolu Ajansı 31 Mart Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim sonuçlar! Dakika dakika oy oranları...

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AA SEÇİM SONUÇLARI --- OY ORANLARI Anadolu Ajansı 31 Mart Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim sonuçlar! Dakika dakika oy oranları...

Türkiye'nin tüm illeri ve ilçelerine ait seçim sonuçları, ayrıntılı bir şekilde ve anlaşılır bir seçim haritasıyla birlikte, ahaber.com.tr üzerinden takip edilebilecek.

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AA SEÇİM SONUÇLARI --- OY ORANLARI Anadolu Ajansı 31 Mart Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim sonuçlar! Dakika dakika oy oranları...