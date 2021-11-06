'Aman doktor' türküsünü söylerken bir anda yere yığıldı! Sahnede acı ölüm! Ramazan Günay kimdir, kaç yaşındaydı?

Ramazan Günay kimdir? Rumeli müziğinin sevilen sanatçıları arasında yer alan Ramazan Günay, Zeytinburnu'nda düzenlenen yöresel günlerde sahne aldı. Sanatçı, 'Aman doktor' türküsünü söylediği sırada bir anda yere yığıldı. Sevilen şarkıcı yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Ramazan Günay kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Ramazan Günay hakkında merak edilenler...