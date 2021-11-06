07 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 'Aman doktor' türküsünü söylerken bir anda yere yığıldı! Sahnede acı ölüm! Ramazan Günay kimdir, kaç yaşındaydı?

'Aman doktor' türküsünü söylerken bir anda yere yığıldı! Sahnede acı ölüm! Ramazan Günay kimdir, kaç yaşındaydı?

Ramazan Günay kimdir? Rumeli müziğinin sevilen sanatçıları arasında yer alan Ramazan Günay, Zeytinburnu'nda düzenlenen yöresel günlerde sahne aldı. Sanatçı, 'Aman doktor' türküsünü söylediği sırada bir anda yere yığıldı. Sevilen şarkıcı yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Ramazan Günay kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Ramazan Günay hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.11.2021 15:39
  • 1
  • 6
’Aman doktor’ türküsünü söylerken bir anda yere yığıldı! Sahnede acı ölüm! Ramazan Günay kimdir, kaç yaşındaydı?

Ramazan Günay kimdir, kaç yaşındaydı? Zeytinburnu Belediyesi tarafından 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen '17. Yöresel Günler' etkinliğinin 7. gününde Zeytinburnu Tüm Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği sahne aldı. Sahneye Rumeli'nin sevilen şarkıcılarından Arif Şentürk ve Ramazan Günay birlikte çıktı. Ramazan Günay sahnedeyken kalp krizi geçirerek bir anda yere yığıldı. Peki, Ramazan Günay kimdir, kaç yaşındaydı? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
’Aman doktor’ türküsünü söylerken bir anda yere yığıldı! Sahnede acı ölüm! Ramazan Günay kimdir, kaç yaşındaydı?

'AMAN DOKTOR' TÜRKÜSÜNÜ SÖYLERKEN BİR ANDA YERE YIĞILDI

Arif Şentürk ile birlikte ele ele sahneye çıkan Ramazan Günay, sahnede 'Aman Doktor' türküsünü söylerken bir anda yere yığıldı.

  • 3
  • 6
’Aman doktor’ türküsünü söylerken bir anda yere yığıldı! Sahnede acı ölüm! Ramazan Günay kimdir, kaç yaşındaydı?

Uzun süre kendisine kalp masajı yapılan Günay daha sonra hastaneye kaldırıldı.

  • 4
  • 6
’Aman doktor’ türküsünü söylerken bir anda yere yığıldı! Sahnede acı ölüm! Ramazan Günay kimdir, kaç yaşındaydı?

Rumeli müziğinin sevilen sanatçısı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberinin 15 Temmuz Meydanına ulaşmasının ardından Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un talimatıyla gece iptal edildi.

  • 5
  • 6
’Aman doktor’ türküsünü söylerken bir anda yere yığıldı! Sahnede acı ölüm! Ramazan Günay kimdir, kaç yaşındaydı?

RAMAZAN GÜNAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Ramazan Günay, 1950 yılında dünyaya geldi. 55 yıllık müzik hayatına yüzlerce türkü sığdıran Ramazan Günay, TV kanallarında program yapıyordu. 71 yaşında hayatını kaybeden Günay'ın cenazesi Küçükçekmece Sultan Murat Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kanarya Mezarlığı'na defnedilecek.