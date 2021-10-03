Okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 MEB takvimi Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman kapanacak? Bu yıl yüz yüze eğitim modeline tekrar geçilmesiyle birlikte okula giden öğrencilerde gözler Kasım ayında yapılacak ara tatile çevrildi. 2021-2022 MEB takvimi üzerinden bu yıl yapılacak ara tatiller ve dönem sonları daha önce duyurulmuştu. Öğrencilere her dönemde bir hafta olmak üzere toplam iki hafta ara tatil hakkı tanınacak. Peki; Kasım ara tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?