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Okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 MEB takvimi Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman kapanacak? Bu yıl yüz yüze eğitim modeline tekrar geçilmesiyle birlikte okula giden öğrencilerde gözler Kasım ayında yapılacak ara tatile çevrildi. 2021-2022 MEB takvimi üzerinden bu yıl yapılacak ara tatiller ve dönem sonları daha önce duyurulmuştu. Öğrencilere her dönemde bir hafta olmak üzere toplam iki hafta ara tatil hakkı tanınacak. Peki; Kasım ara tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?

Giriş Tarihi: 03.10.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 11:41
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Okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 MEB takvimi Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?

Kasım ara tatil ne zaman başlıyor? 2021-2022 MEB takvimi üzerinden okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt aranıyor. Milyonlarca ilkokul ve lise öğrencisi 1 haftalık süreçte tatil yaparak dinlenme fırsatı yakalayacak. Tatile çıkma fırsatını kaçırmak istemeyenler de bu tatil tarihini sorguluyor. Peki; okullar ne zaman kapanacak? İşte; yıl içerisinde geçerli olacak MEB takvimi hakkında merak edilenler!

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Okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 MEB takvimi Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?

KASIM ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre, Kasım ara tatili (1.dönem ara tatili) 15 Kasım Pazartesi ile 19 Kasım Cuma tarihleri arasında olacak. Böylelikle 12 Kasım Cuma günü ders bitimiyle başlayan 1. ara tatil, 21 Kasım Pazar günü son bulacak. 9 günlük tatilin ardından öğrenciler, 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.

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Okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 MEB takvimi Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?

SÖMESTR NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim yılı sömestr tatili, 24 Ocak Pazartesi ile 4 Şubat Cuma günlerini kapsayacak. 21 Ocak Cuma günü ders bitiminde tatile giren öğrenciler, 7 Şubat Pazartesi günü yeniden okullarına dönecek.

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Okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 MEB takvimi Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci ve son ara tatili, 11 Nisan Pazartesi ve 15 Nisan Cuma günlerini kapsayacak. 8 Nisan Cuma günü ders bitiminde başlayan tatil, 17 Nisan Pazar günü son bulacak ve öğrenciler, 18 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak.

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Okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 MEB takvimi Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

18 Nisan Pazartesi günü öğrencilerin okula dönmesinin ardından bir daha tatil yapılmayacak ve 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü son bulacak.