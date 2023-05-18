Anne ve babalar dikkat! Detaylar netleşti, artık ücret alınmayacak! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise için devamsızlık...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından anne ve babaları yakından ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların beslenme, temizlik hizmetleri ve eğitim programının uygulanmasına yönelik materyaller için alınan ücretler artık alınmayacak. Diğer yandan devamsızlık hususunda yeni açıklamalar geldi. İşte Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamasının detayları!