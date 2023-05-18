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Anne ve babalar dikkat! Detaylar netleşti, artık ücret alınmayacak! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise için devamsızlık...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından anne ve babaları yakından ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların beslenme, temizlik hizmetleri ve eğitim programının uygulanmasına yönelik materyaller için alınan ücretler artık alınmayacak. Diğer yandan devamsızlık hususunda yeni açıklamalar geldi. İşte Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamasının detayları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2023 10:21
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Anne ve babalar dikkat! Detaylar netleşti, artık ücret alınmayacak! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise için devamsızlık...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika açıklaması ile duyuruldu. Bakanlık bünyesinde hazırlanan "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Velileri ve öğrencileri yakından ilgilendiren gelişme için detaylar merak ediliyor. İşte, MEB son dakika açıklamasının detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Anne ve babalar dikkat! Detaylar netleşti, artık ücret alınmayacak! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise için devamsızlık...

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Anne ve babalar dikkat! Detaylar netleşti, artık ücret alınmayacak! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise için devamsızlık...

Buna göre, okul öncesi eğitim kurumlarında özürsüz olarak aralıksız 5 gün devamsızlık yapan çocuğun durumu veliye e-posta veya kısa mesaj yoluyla bildirilecek. 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi okul müdürlüğünce gönderilen yazıyla uyarılacak.

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Anne ve babalar dikkat! Detaylar netleşti, artık ücret alınmayacak! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise için devamsızlık...

O ÜCRETLERİN TAMAMI KALDIRILDI

Okul öncesi eğitim hizmeti, resmi okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsiz olmaya devam edecek.

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Anne ve babalar dikkat! Detaylar netleşti, artık ücret alınmayacak! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise için devamsızlık...

Ayrıca okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların beslenme, temizlik hizmetleri ve eğitim programının uygulanmasına yönelik materyaller için alınan ücretler artık alınmayacak.