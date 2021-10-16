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Haberler Galeri Devletin tüm kademelerinde iş imkanı! 2021 Ekim ayı memur alımı başvuruları devam ediyor! İşte güncel ilanlar

Devletin tüm kademelerinde iş imkanı! 2021 Ekim ayı memur alımı başvuruları devam ediyor! İşte güncel ilanlar

Memur alımı ilanları yayınlandı! KPSS'ye katılan binlerce aday, devletin tüm kademelerinde ihtiyaca göre açılan kadroları araştırıyor. Devlet Personel Başkanlığı tarafından memur alımı ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Ekim ayı güncel memur ilanlarını haberimizde derledik. Peki, hangi kurum kaç memur alacak? Memur alımı ilanları ve tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.10.2021 12:17 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 12:17
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Devletin tüm kademelerinde iş imkanı! 2021 Ekim ayı memur alımı başvuruları devam ediyor! İşte güncel ilanlar

Devletin tüm kademelerinde iş imkanı! Devlet Personel Başkanlığı tarafından ihtiyaçlara göre açılan kadrolara yapılacak memur alımları için ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Belirli şartları taşıyan adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra şartlara uyuyorsa kurumlara yerleştiriliyor. İşte 2021 Ekim ayı güncel memur alımı ilanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Devletin tüm kademelerinde iş imkanı! 2021 Ekim ayı memur alımı başvuruları devam ediyor! İşte güncel ilanlar

EKİM AYI MEMUR ALIMI İLANLARI

İşte Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan güncel memur alımı ilanları:

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Devletin tüm kademelerinde iş imkanı! 2021 Ekim ayı memur alımı başvuruları devam ediyor! İşte güncel ilanlar

Adalet Bakanlığından Personel Alımı 10.11.2021

1000 personel alınacak

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Devletin tüm kademelerinde iş imkanı! 2021 Ekim ayı memur alımı başvuruları devam ediyor! İşte güncel ilanlar

Adıyaman Samsat Belediyesi Memur Alım İlanı 03.11.2021

1 personel alınacak

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Devletin tüm kademelerinde iş imkanı! 2021 Ekim ayı memur alımı başvuruları devam ediyor! İşte güncel ilanlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 12.11.2021

150 personel alınacak