Devletin tüm kademelerinde iş imkanı! 2021 Ekim ayı memur alımı başvuruları devam ediyor! İşte güncel ilanlar

Memur alımı ilanları yayınlandı! KPSS'ye katılan binlerce aday, devletin tüm kademelerinde ihtiyaca göre açılan kadroları araştırıyor. Devlet Personel Başkanlığı tarafından memur alımı ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Ekim ayı güncel memur ilanlarını haberimizde derledik. Peki, hangi kurum kaç memur alacak? Memur alımı ilanları ve tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.10.2021 12:17 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 12:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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