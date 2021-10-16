Çanakkale’de nefes kesecek tatbikat! NATO savaş gemileri böyle geçti

Türkiye'nin ev sahipliğinde, NATO ve Türk Deniz ve Hava kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla Çanakkale ve Saros Körfezi'nde18- 28 Ekim tarihleri arasında 'Nusret- 2021 Davet Tatbikatı' düzenlenecek.

