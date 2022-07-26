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Haberler Galeri Almanya 2.000 Türk işçi alımı başvurusu başlıyor! Saatlik ücreti 14 euro! Almanya işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

Almanya 2.000 Türk işçi alımı başvurusu başlıyor! Saatlik ücreti 14 euro! Almanya işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

Almanya Türk işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Almanya'dan havalimanlarındaki sorunu gidermek için ülke dışından işçi getirmeye onay gelmişti. Özellikle de Türkiye'den geçici işçi getirmeye yeşil yakan Almanya'da işçi alımının detayları belli oldu. 8 bine yakın işçi açığı bulunan Almanya'nın Türkiye'den şimdilik 2.000 işçi alımı yapacağı öğrenildi. Saatlik ücreti ise 14 euro olacak. Peki, Almanya işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Almanya Türk işçi alımı şartları neler? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.07.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 12:09
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Almanya 2.000 Türk işçi alımı başvurusu başlıyor! Saatlik ücreti 14 euro! Almanya işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

Almanya Türk işçi alımı başvuru şartları neler? Almanya'da havalimanlarında personel eksikliğinden dolayı uçuşların iptal edilmesi veya yolcuların havalimanlarında uzun süre beklemek zorunda kalmasının ardından yurt dışından işçi alımına yeşil ışık yakıldı. Türkiye'den ise şimdilik 2 bin işçi alımı yapılacağı öğrenildi. Peki, Almanya işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Almanya Türk işçi alımı şartları neler? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Almanya 2.000 Türk işçi alımı başvurusu başlıyor! Saatlik ücreti 14 euro! Almanya işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

EN ÇOK EKSİKLİK GÜVENLİK VE YER HİZMETLERİNDE

Almanya'da havalimanlarında güvenlik ve yer hizmetlerinde personel eksikliği yaşanıyor. Almanya hükümeti ise buna çözüm bulmak için ülke dışından personel getirme konusunda harekete geçti.

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Almanya 2.000 Türk işçi alımı başvurusu başlıyor! Saatlik ücreti 14 euro! Almanya işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

2 BİN TÜRK İŞÇİ ALINACAK

Yaklaşık 2 milyon işçi ve hemen her sektörde uzman açığı bulunan Almanya, acil olarak havalimanlarındaki personel sıkıntısını gidermek için Türk işçi getirilmesini onayladı. Gelecek Türk işçilerin evini işveren ayarlayacak.

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Almanya 2.000 Türk işçi alımı başvurusu başlıyor! Saatlik ücreti 14 euro! Almanya işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

KTO Karatay Üniversitesi, Öğretim Görevlisi Ayça Mezde CNN Türk canlı yayınında konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Biz dışarıdan bu şekilde taleplerin olacağının farkındaydık. Havacılık deneyimi almış ve havacılık mezunları öncelikli olacak. 20 ve 40 yaş arasında çalışanlar başvuru yapabilecek.

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Almanya 2.000 Türk işçi alımı başvurusu başlıyor! Saatlik ücreti 14 euro! Almanya işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

A2 seviyesinde Almanca dil isteniyor. Fakat hızlandırılmış bir dil kursuda takviye olarak verilecek. Ayrıca alınacak kişilerin güvenlik kontrolleri olacak. Pasaport işlemlerinin tam olması gerekiyor.