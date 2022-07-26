Almanya 2.000 Türk işçi alımı başvurusu başlıyor! Saatlik ücreti 14 euro! Almanya işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

EN ÇOK EKSİKLİK GÜVENLİK VE YER HİZMETLERİNDE

Almanya'da havalimanlarında güvenlik ve yer hizmetlerinde personel eksikliği yaşanıyor. Almanya hükümeti ise buna çözüm bulmak için ülke dışından personel getirme konusunda harekete geçti.