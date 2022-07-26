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Almanya 2.000 Türk işçi alımı başvurusu başlıyor! Saatlik ücreti 14 euro! Almanya işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...
Almanya Türk işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Almanya'dan havalimanlarındaki sorunu gidermek için ülke dışından işçi getirmeye onay gelmişti. Özellikle de Türkiye'den geçici işçi getirmeye yeşil yakan Almanya'da işçi alımının detayları belli oldu. 8 bine yakın işçi açığı bulunan Almanya'nın Türkiye'den şimdilik 2.000 işçi alımı yapacağı öğrenildi. Saatlik ücreti ise 14 euro olacak. Peki, Almanya işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Almanya Türk işçi alımı şartları neler? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 26.07.2022 12:09Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 12:09