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KYK faizleri silindi mi? KYK kredi borç faizleri ne zaman silinecek? KYK faiz silinmesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
KYK faizleri ne zaman silinecek? Enflasyona bağlı öğrenim kredisi borçlarında beklenmedik rakamların ortaya çıkmasının ardından hükümet harekete geçti. Başkan Erdoğan, KYK kredileriyle ilgili yeni düzenlemeyi kamuoyu ile paylaştı. Bu gelişmelerin ardından gözler KYK kredi borç faizlerinin silineceği tarihe çevrildi. Peki, KYK faizleri silindi mi? KYK kredi borç faizleri ne zaman silinecek? KYK faiz silinmesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte son gelişmeler...