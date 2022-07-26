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KYK faizleri silindi mi? KYK kredi borç faizleri ne zaman silinecek? KYK faiz silinmesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

KYK faizleri ne zaman silinecek? Enflasyona bağlı öğrenim kredisi borçlarında beklenmedik rakamların ortaya çıkmasının ardından hükümet harekete geçti. Başkan Erdoğan, KYK kredileriyle ilgili yeni düzenlemeyi kamuoyu ile paylaştı. Bu gelişmelerin ardından gözler KYK kredi borç faizlerinin silineceği tarihe çevrildi. Peki, KYK faizleri silindi mi? KYK kredi borç faizleri ne zaman silinecek? KYK faiz silinmesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 11:46
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KYK faizleri silindi mi? KYK kredi borç faizleri ne zaman silinecek? KYK faiz silinmesi Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

KYK faizleri silindi mi? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrenim kredisi alan öğrenciler, mezuniyetin ardından 2 yıl sonra geri ödemeye başlıyor. Ancak enflasyona bağlı öğrenim kredisi borçlarında beklenmedik rakamların ortaya çıkmasının ardından yeni düzenleme hayata geçirildi. Peki, KYK faizleri silindi mi? KYK kredi borç faizleri ne zaman silinecek? KYK faiz silinmesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK faizleri silindi mi? KYK kredi borç faizleri ne zaman silinecek? KYK faiz silinmesi Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

KYK KREDİ FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?

KYK kredi faizlerinin silinmesi ile ilgili karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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KYK faizleri silindi mi? KYK kredi borç faizleri ne zaman silinecek? KYK faiz silinmesi Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

BAŞKAN ERDOĞA'DAN KYK BORCU AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KYK kredi borçlarıyla ilgili alınan yeni kararı şu sözlerle duyurdu:

"Alınan kredilerin ödemeleri mezuniyetten 2 yıl sonra başlıyor. Mezun öğrenci sigortalı bir işe başlamayanlar e-devlet üzerinden erteleyebiliyor. Bugüne kadar kredilerin hesaplamaları yurt içi fiyat endeksine göre yapılıyordu. Biz hiçbir zaman faiz uygulaması yapmadık. Ama Bay Kemal utanmadan sıkılmadan faizden bahsediyor. Gel sıkıysa bunu ispatla kimden faiz almışız bunu ortaya koy. Hiçbir öğrenciden faiz almadık. Enflasyon nedeniyle öğrenim kredisi borçlarında beklenmeyen rakamlar ortaya çıktı.

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KYK faizleri silindi mi? KYK kredi borç faizleri ne zaman silinecek? KYK faiz silinmesi Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

Haftalar öncesinden arkadaşlarımıza talimat verdim. Kredi geri ödemelerinin enflasyon veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Bu uygulamada kredi ödemesi yapan tüm öğrenciler yararlanacak.

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KYK faizleri silindi mi? KYK kredi borç faizleri ne zaman silinecek? KYK faiz silinmesi Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

Toplamda 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış 812 bin şu an okuyan öğrencimiz ve vergi dairelerinde takip edilen 1 milyon 295 bin öğrencimizin öğrenim kredisi sorununu çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren alınan kredi kadar sorumlu olacaklar."