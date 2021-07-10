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Dünyanın konuştuğu suikast hakkında kan donduran detaylar!

Bütün dünyanın konuştuğu suikastla alakalı kan donduran detaylar teker teker ortaya çıkıyor. 17 yabancı paralı asker tüyler ürperten cinayetle alakalı gözaltına alındı. İşte Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikastin detayları...

Giriş Tarihi: 10.07.2021 16:58 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 15:39
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Dünyanın konuştuğu suikast hakkında kan donduran detaylar!

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evine, gece yarısı gerçekleştirilen ve eşinin de ağır bir şekilde yaralandığı baskında ayrıntılar teker teker gün yüzüne çıkmaya başlarken, bütün dünya şaşkınlıkla olayları takip ediyor.

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Dünyanın konuştuğu suikast hakkında kan donduran detaylar!

PEK ÇOK ÜLKEDEN KINAMA GELDİ!

ABD'den İngiltere'ye kadar pek çok ülkeden peş peşe kınamaların geldiği suikastta, Başkan Moise 'ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ajanı olduklarını iddia eden' silahlı kişiler tarafından canice öldürüldü.

Fransızca konuşulan ülkenin başbakanı tarafından yapılan açıklamaya göre, bazıları İngilizce ve İspanyolca konuşan bir grup 'yabancı', Çarşamba günü gece saat 1 civarında Port-au-Prince'in yukarısındaki tepelerde Moise'nin evine girdi.

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Dünyanın konuştuğu suikast hakkında kan donduran detaylar!

EMNİYETTEN SAKİNLİK ÇAĞRISI!

Polis şefi Charles, basın toplantısında yaptığı açıklamada yetkililerin, şüphelilerin çete tarafından ateşe verilen arabaları da dahil olmak üzere, yok ettikleri kanıtlara ihtiyaç duyduğu konusunda uyardı. Polis şefi, insanları sakin olmaya ve polisin işlerini yapmasına izin vermeye çağırdı.

Yetkililer, Haiti'nin ana muhalefet partileri ve uluslararası olarak kınanan saldırının 'yüksek eğitimli ve ağır silahlı bir grup tarafından' gerçekleştirildiğini söyleyerek, cinayetin nedenine değinmedi.

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Dünyanın konuştuğu suikast hakkında kan donduran detaylar!

BİDEN'DEN SUİKASTLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Avrupa Birliği dış politika sorumlusu Josep Borrell, saldırının 'istikrarsızlık ve şiddet sarmalı' başlatma riski taşıdığı konusunda uyardı. Borrell şunları ekledi: "Bu suikastın failleri bulunmalı ve adalete teslim edilmelidir." ABD Başkanı Joe Biden, suikast nedeniyle 'şoke' olduğunu ve çok daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu söyledi. ABD Başkanı yaptığı açıklamada, "Başkan Jovenel Moise'nin korkunç suikastını ve First Lady Martine Moise'e yapılan saldırıyı duyduğumuz için şok içindeyiz ve üzgünüz" dedi.

"Bu iğrenç eylemi kınıyoruz. First Lady Moise'nin iyileşmesi için en içten dileklerimi gönderiyorum" diyen Biden, gazetecilere yaptığı açıklamada olayı 'son derece endişe verici' olarak nitelendirdi.

Başkan Moise'nin ölümü, kendisinin bir diktatör gibi davrandığı ve seçim yapmayı reddettiği iddiaları üzerine ülkedeki kitlesel protestolar sırasında polisin Şubat ayında bir suikast planını bozduğunu iddia etmesinin ardından geldi

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Dünyanın konuştuğu suikast hakkında kan donduran detaylar!

CANİCE KATLEDİLDİ

53 yaşındaki Moise vurularak öldürüldü, 47 yaşındaki First Lady Martine ise Başbakan Claude Joseph'in 'nefret dolu, insanlık dışı ve barbarca bir davranış' olarak nitelendirdiği saldırı sonucu bacaklarından, kolundan, gövdesinden ve elinden vurularak ağır şekilde yaralandı. First Lady tedavi için ABD'nin Miami kentindeki bir hastaneye nakledildi.