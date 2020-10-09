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ÖSYM'den KPSS sonuçları için beklenen tarih! KPSS 2020 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte sonuç tarihi...
KPSS 2020 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Geçtiğimiz haftalarda yapılan KPSS sınavı sonrasında sonuçlar heyecanla bekleniyor. Devlet kamu ve kuruluşlarında iş bulmak isteyenler, Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçlarını merak ediyor. "KPSS 2020 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte, KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi belli mi? İşte sonuç tarihi...
Giriş Tarihi: 09.10.2020 23:24 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 23:29
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