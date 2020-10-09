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Haberler Galeri ÖSYM'den KPSS sonuçları için beklenen tarih! KPSS 2020 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte sonuç tarihi...

ÖSYM'den KPSS sonuçları için beklenen tarih! KPSS 2020 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte sonuç tarihi...

KPSS 2020 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Geçtiğimiz haftalarda yapılan KPSS sınavı sonrasında sonuçlar heyecanla bekleniyor. Devlet kamu ve kuruluşlarında iş bulmak isteyenler, Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçlarını merak ediyor. "KPSS 2020 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte, KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi belli mi? İşte sonuç tarihi...

Giriş Tarihi: 09.10.2020 23:24 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 23:29
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ÖSYM'den KPSS sonuçları için beklenen tarih! KPSS 2020 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte sonuç tarihi...

KPSS 2020 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS sonuç tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Genel Kültür-Genel Yetenek Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarına yoğun bir katılım sağladı. Ekim ayının ortalarına geldiğimiz günlerde Kamu Personeli Seçme Sınavında ter döken adaylar sonuç tarihini merak ediyor. İşte, KPSS 2020 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte sonuç tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM'den KPSS sonuçları için beklenen tarih! KPSS 2020 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte sonuç tarihi...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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ÖSYM'den KPSS sonuçları için beklenen tarih! KPSS 2020 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte sonuç tarihi...

DEĞERLENDİRME

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020- YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.

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ÖSYM'den KPSS sonuçları için beklenen tarih! KPSS 2020 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte sonuç tarihi...

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve buadaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

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ÖSYM'den KPSS sonuçları için beklenen tarih! KPSS 2020 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte sonuç tarihi...

KPSS PUAN HESAPLAMA İLE İLGİLİ BİLGİLER

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020- YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.