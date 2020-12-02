ALES'e katılacak adaylar dikkat! 6 Aralık ALES ertelendi mi? 2020 ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?

6 Aralık ALES ertelendi mi? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl üç kere gerçekleştirilen ALES sınavının ikincisi için son dakika açıklaması geldi. Uzun süredir sınava hazırlanan adaylar koronavirüs salgını nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyordu. Konu ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldi. Peki, 6 Aralık ALES ertelendi mi? 2020 ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...