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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri ALES'e katılacak adaylar dikkat! 6 Aralık ALES ertelendi mi? 2020 ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? ALES'e katılacak adaylar dikkat! 6 Aralık ALES ertelendi mi? 2020 ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?
ALES ertelendi mi? ALES'in 2020 yılı ikinci sınavı için son dakika açıklaması geldi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek ALES sınavına başvuru yapan adaylar sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 6 Aralık ALES ertelendi mi? 2020 ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 02.12.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 11:44
6 Aralık ALES ertelendi mi? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl üç kere gerçekleştirilen ALES sınavının ikincisi için son dakika açıklaması geldi. Uzun süredir sınava hazırlanan adaylar koronavirüs salgını nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyordu. Konu ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldi. Peki, 6 Aralık ALES ertelendi mi? 2020 ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ALES/2 ERTELENDİ Mİ?
Daha önce 6 Aralık'ta yapılması planlanan 2020 ALES/2 sınavı ileri bir tarihe ertelendi. ALES'in yeni sınav tarihi henüz açıklanmadı. Sınav tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, bu sınavı sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
ALES NEDİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,
* yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
* ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
* yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde
ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.