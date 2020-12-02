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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Açık lise sınavları yapılacak mı? 5-6 Aralık AÖL 1. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? Online... Son dakika: Açık lise sınavları yapılacak mı? 5-6 Aralık AÖL 1. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? Online... Son dakika... AÖL 1. dönem sınavları ertelendi mi? Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Vaka artışı nedeniyle hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise tamamen sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardınan açık lise sınavları hakkında araştırmalar başladı. Peki, açık lise sınavları yapılacak mı? 5-6 Aralık AÖL 1. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? Sınav online mı olacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 02.12.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 10:53
Son dakika... Açık lise sınavları ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler sınava hazırlıklarını sürdürüyor. MEB'in daha önce yayımladığı takvime göre, 5-6 Aralık'ta gerçekleştirilmesi beklenen 1. dönem vize sınavlarının ertelenip ertelenmediği merak ediliyor. Konu ile ilgili MEB'den resmi açıklama geldi. Peki, açık lise sınavları yapılacak mı? 5-6 Aralık AÖL 1. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
Daha önce 5-6 Aralık'ta yapılması planlanan AÖL 1. dönem sınavları ileri bir tarihe ertelendi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "
5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi. 2020-2021 AÖL İŞ TAKVİMİ
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması:
(ERTELENDİ)
2020‐2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SONU SINAVLARI:
(ERTELENDİ)
2020‐2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SONU SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI:
(ERTELENDİ)
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri:
4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ders Seçme Güncelleme İşlemleri:
6 Ocak 2021 – 08 Şubat 2021
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri:
6 Ocak 2021 – 08 Şubat 2021
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması:
24 Mart 2021 Çarşamba
2020‐2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SONU SINAVLARI:
27-28 Mart 2021
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri:
26 Nisan 2021 ‐ 09 Mayıs 2021
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Ders Seçme Güncelleme İşlemleri:
27 Nisan 2021‐14 Mayıs 2021
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. DönemSınav Merkezi Güncelleme İşlemleri:
27 Nisan 2021 – 14 Mayıs 2021
2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması:
30 Haziran 2021 Çarşamba
2020‐2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SONU SINAVLARI:
3-4 TEMMUZ 2021