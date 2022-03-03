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10 bin bekçi alınacak denilmişti! EGM Polis Akademisi 2022 bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Son gelişmeler...

Bekçi alımı başvuru tarihi, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Bekçi olabilmek umuduyla hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, Polis Akademisi'nden gelecek açıklamalara kilitlendi. Geçtiğimi yıl yapılan açıklamalarda, 2022 yılı içerisinde 10 bin bekçi alımı yapılacağı iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından gözler Polis Akademisi'ne çevrildi. Peki, EGM Polis Akademisi 2022 bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 11:18
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10 bin bekçi alınacak denilmişti! EGM Polis Akademisi 2022 bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Son gelişmeler...

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Emniyet Genel Müdürülüğü'ne bağlı Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bekçi olabilmek bekleyiş içerisinde olan vatandaşlar, başvuruların hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Bekçi alımı sürecine ilişkin detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 bin bekçi alınacak denilmişti! EGM Polis Akademisi 2022 bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Son gelişmeler...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

2022 yılı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde 10 bin bekçi alımı yapılacağı iddia edilmişti. Ancak söz konusu bekçi alımına ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi. Polis Akademisi tarafından detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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10 bin bekçi alınacak denilmişti! EGM Polis Akademisi 2022 bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Son gelişmeler...

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Bekçi ilanının henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında şartlar şu şekilde uygulanmıştı:

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10 bin bekçi alınacak denilmişti! EGM Polis Akademisi 2022 bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Son gelişmeler...

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

* En az 167 cm boyunda olmak,

* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

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10 bin bekçi alınacak denilmişti! EGM Polis Akademisi 2022 bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Son gelişmeler...

* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

* Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

* Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

* Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,