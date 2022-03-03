10 bin bekçi alınacak denilmişti! EGM Polis Akademisi 2022 bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Son gelişmeler...

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

* En az 167 cm boyunda olmak,

* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,