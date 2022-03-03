03 Mart 2022, Perşembe
10 bin bekçi alınacak denilmişti! EGM Polis Akademisi 2022 bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Son gelişmeler...
Bekçi alımı başvuru tarihi, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Bekçi olabilmek umuduyla hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, Polis Akademisi'nden gelecek açıklamalara kilitlendi. Geçtiğimi yıl yapılan açıklamalarda, 2022 yılı içerisinde 10 bin bekçi alımı yapılacağı iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından gözler Polis Akademisi'ne çevrildi. Peki, EGM Polis Akademisi 2022 bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 03.03.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 11:18
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