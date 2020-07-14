ALES geç başvuru nasıl yapılır? 2020 ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES sınavı ne zaman?

ALES geç başvuru nasıl yapılır? ALES/1 başvurularının tamamlanmasının ardından başvuru yapamayanlar için geç başvuru alınıyor. 2020 yılının ilk ALES sınavı için geç başvurular bugün tamamlanacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sonuç tarihinde değişiklik yapıldığını bildirmişti. Peki, ALES geç başvuru nasıl yapılır? ALES geç başvuru ücreti nereye yatırılacak? 2020 ALES/1 ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 14.07.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 10:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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