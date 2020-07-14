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Haberler Galeri ALES geç başvuru nasıl yapılır? 2020 ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES sınavı ne zaman?

ALES geç başvuru nasıl yapılır? 2020 ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES sınavı ne zaman?

ALES geç başvuru nasıl yapılır? ALES/1 başvurularının tamamlanmasının ardından başvuru yapamayanlar için geç başvuru alınıyor. 2020 yılının ilk ALES sınavı için geç başvurular bugün tamamlanacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sonuç tarihinde değişiklik yapıldığını bildirmişti. Peki, ALES geç başvuru nasıl yapılır? ALES geç başvuru ücreti nereye yatırılacak? 2020 ALES/1 ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 14.07.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 10:49
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ALES geç başvuru nasıl yapılır? 2020 ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES sınavı ne zaman?

ALES geç başvuru işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılının ilk ALES sınavı için geç başvurular alınıyor. ALES'e başvuru yapamayan adayların bugün içesinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün ALES sonuç tarihinin değiştiğini açıkladı. Peki, Peki, ALES geç başvuru nasıl yapılır? 2020 ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES/1 sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ALES geç başvuru nasıl yapılır? 2020 ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES sınavı ne zaman?

2020 ALES/1 GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

13-23 Mart tarihlerinde başvuru yapamayan adaylar için 14 Temmuz'da yani bugün geç başvuru alınıyor. Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

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ALES geç başvuru nasıl yapılır? 2020 ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES sınavı ne zaman?

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

ALES geç başvuru ücreti 195,00 TL'dir.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

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ALES geç başvuru nasıl yapılır? 2020 ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES sınavı ne zaman?

2020 ALES/1 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2020/1 ALES sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

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ALES geç başvuru nasıl yapılır? 2020 ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES sınavı ne zaman?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, adayların lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimde 16 Eylül olarak ilan ettikleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) sonuç açıklama tarihinin 7 Eylül olarak güncellendiğini bildirdi.