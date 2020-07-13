13 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB müjdeyi verdi! 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanıyor, nereden öğrenilir? LGS'de soru iptali olacak mı?

MEB müjdeyi verdi! 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanıyor, nereden öğrenilir? LGS'de soru iptali olacak mı?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavının açıklanacağı tarihi duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak LGS kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı" dedi. Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü LGS sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Sonuçların açıklanacağı tarih araştırılmaya devam ediyor. Peki, 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS'de soru iptali olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 17:21
  • 1
  • 12
MEB müjdeyi verdi! 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanıyor, nereden öğrenilir? LGS'de soru iptali olacak mı?

LGS sonuçları ne zaman açıklanıyor, nereden öğrenilir? LGS'de soru iptali olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca adayın ter döktüğü LGS sınavı sonrası sonuçların açıklanacağı tarih ve tercih süreci merakla bekleniyordu. Son dakika açıklamasına göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak LGS kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı" dedi. İşte, detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
MEB müjdeyi verdi! 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanıyor, nereden öğrenilir? LGS'de soru iptali olacak mı?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptalinin olmadığını bildirdi.

  • 3
  • 12
MEB müjdeyi verdi! 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanıyor, nereden öğrenilir? LGS'de soru iptali olacak mı?

Selçuk, yazılı açıklamasında, LGS kapsamındaki merkezi sınav uygulamasının, 20 Haziran'da başarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

  • 4
  • 12
MEB müjdeyi verdi! 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanıyor, nereden öğrenilir? LGS'de soru iptali olacak mı?

İki oturum halinde uygulanan sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 88 öğrenci, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrencinin katıldığını bildiren Selçuk, "2019 yılındaki sınava 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında yüzde 43'e yakın bir artış gerçekleşti. Salgın döneminin koşulları ve sınava katılan öğrenci sayısındaki önemli artışa rağmen 2020 yılında merkezi sınav, sorunsuz bir şekilde uygulandı." değerlendirmesinde bulundu.

  • 5
  • 12
MEB müjdeyi verdi! 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanıyor, nereden öğrenilir? LGS'de soru iptali olacak mı?

- "Kovid-19 salgını kapsamında her türlü önlem alındı"

Bakan Selçuk, Kovid-19 salgını kapsamında her türlü tedbirin alındığının altını çizerek, "2020 yılında merkezi sınavın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yapılması gerekliliği nedeniyle uygulama sürecinin tümünü kapsayan sağlık önlemleri alındı." ifadesini kullandı.