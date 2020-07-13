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MEB müjdeyi verdi! 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanıyor, nereden öğrenilir? LGS'de soru iptali olacak mı?
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavının açıklanacağı tarihi duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak LGS kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı" dedi. Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü LGS sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Sonuçların açıklanacağı tarih araştırılmaya devam ediyor. Peki, 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS'de soru iptali olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 13.07.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 17:21
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