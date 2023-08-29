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CHP’li başkanların rüşvet kavgası! Adrese teslim milyonluk ihale | Belgeler ortaya çıktı

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay arasında patlak veren rüşvet tartışması gündeme bomba gibi düşmüştü. CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın Çerçioğlu'nu kast ederek, "Ben onların neler çaldığını biliyorum, asfalt ihalesinde 32 milyon yolsuzluk yaptılar" iddiasında bulunduğu ihalelerin belgeleri ortaya çıktı.

Sabah
Giriş Tarihi: 29.08.2023 06:59
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CHP’li başkanların rüşvet kavgası! Adrese teslim milyonluk ihale | Belgeler ortaya çıktı

CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, "Örneğin, aynı şirkete onlar da sıcak asfalt yaptırdı biz de. Ben açık ihale yaptım, onlar öbür türlü ihale yaptı" demişti.

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CHP’li başkanların rüşvet kavgası! Adrese teslim milyonluk ihale | Belgeler ortaya çıktı

SABAH, EKAP kayıtlarından yapılan ihalelerin sözleşme bedellerine ulaştı. Adı yolsuzluk belediyesi olarak anılan CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi 2017/340320 ihale kayıt numarası ile çıktığı asfalt ihalesini İmfalt Yol Yapı Sanayi Ticaret A.Ş şirketi 178 milyon 394 bin 440 lira bedelle aldı.

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CHP’li başkanların rüşvet kavgası! Adrese teslim milyonluk ihale | Belgeler ortaya çıktı

2019'da 2019/615212 ihale kayıt numarası ile çıkılan ihaleyi aynı firma tarafından 63 milyon 962 bin 546 lira 50 kuruş bedelle aldı. 2021'de 2021/40049 ihale kayıt numarası ile çıkılan ihale yine aynı firma tarafında 198 milyon 60 bin 860 lira bedelle alındı.

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CHP’li başkanların rüşvet kavgası! Adrese teslim milyonluk ihale | Belgeler ortaya çıktı

TOPLAM İHALE TUTARI YAKLAŞIK 440 MİLYON LİRA

2017 yılından 2021 yılına kadar yaptırılan ihalenin aynı firma tarafından alınması bu kadarına da pes dedirtti.

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CHP’li başkanların rüşvet kavgası! Adrese teslim milyonluk ihale | Belgeler ortaya çıktı

İmfalt Yol Yapı firmasının 4 yıl içinde Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden toplam 440 milyon liralık ihale aldığı ortaya çıktı.