CHP’li başkanların rüşvet kavgası! Adrese teslim milyonluk ihale | Belgeler ortaya çıktı

2019'da 2019/615212 ihale kayıt numarası ile çıkılan ihaleyi aynı firma tarafından 63 milyon 962 bin 546 lira 50 kuruş bedelle aldı. 2021'de 2021/40049 ihale kayıt numarası ile çıkılan ihale yine aynı firma tarafında 198 milyon 60 bin 860 lira bedelle alındı.