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AKM ne zaman hizmete girecek? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarih verdi ve müjdeleri duyurdu
SON DAKİKA HABERİ: AKM'nin inşaatı yıl sonuna kadar bitiriyor. Sanatseverler için sevindirici haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi. Bakan Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi için müjdeli haberleri de duyurdu. Peki, AKM'nin özellikleri neler olacak? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 25.06.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 10:49
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