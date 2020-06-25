AKM ne zaman hizmete girecek? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarih verdi ve müjdeleri duyurdu

24 SAAT YAŞAYAN MERKEZ



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "AKM'nin arkasında bir kültür sokağı var. Burada kafeler, restoranlar, galeriler var. Uzun bir sokak. Orayı 24 saat yaşayan bir merkez haline getiriyoruz. Üstte 360 derece manzarası olan VIP bir restoranı olan, aşağıda da yine kafeler, restoranlar olacak. Müzesi, kütüphanesi olacak, cep sineması olacak. Bütün bunların yıl sonuna kadar inşaatını bitirerek, hayata geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.