Türkiye siber suçlara karşı sayılı ülkeler arasında bulunuyor!

ÜRKİYE İLE KKTC ARASINDA UYGULANAN MEVZUATLAR VAR"

KKTC Başsavcılık Kıdemli Savcısı Meryem Beşoğlu ise, "Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında 2288 sayılı adli yardımlaşma mevzuatı vardır. Bu her ülkenin meclisinde oylanarak kabul edildi. Adli açıdan suçluların iadesi, tespiti ve ifadelerinin alınmasıyla ilgili olarak gerek soruşturma gerekse yargılama aşamasını ihtiva eden önemli ve uygulanmakta olan bir mevzuattır. Biz bu mevzuat çerçevesinde birçok suçluyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti ile yardımlaşma adı altında iade, ifade alma işlemlerini yapıyoruz. Son Adıyaman depreminde şikayetçilerin ifadelerini almaktayız. Bu soruşturma ve yargılama, mahkeme aşamasında önemli bir yardım ağıdır. Bu kurultayla ilgili olarak da siber suçlar, şu an günümüzde çocukların istismarıyla, internet hırsızlıkları ile ilgili herkesin mağdur olabileceği bir konudur. İleride gerçekleştirmemiz gereken yasal altyapının nasıl olması gerektiği ile ilgili olarak bizlere fikirler vermektedir. Bu eğitimin yapılması bizleri çok mutlu etmiştir" şeklinde konuştu.