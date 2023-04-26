Türkiye siber suçlara karşı sayılı ülkeler arasında bulunuyor!

Türk Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, "Türkiye Adalet Akademisi olarak Türk Devletleri Teşkilatları bünyesinde üye olan ülkeler ve gözlemci ülkelerin hakim savcılılarına yönelik Siber Suçlar Kurultayı düzenliyoruz. Kadim şehir Bursa'da Türk devletlerinin hakim ve savcılarıyla birlikteyiz.
Türkiye Cumhuriyeti olarak Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü çalışmalarında siber suçlar alanında gerçekten Avrupa'da bu suçlarla mücadele konusunda sayılı ülkelerinden bir tanesiyiz. Avrupa Konseyi yürüttüğü projelerle Avrupa ayağını yürütüyoruz. Siber suçlar çok önemli. Çünkü günümüz şartlarında internet ortamında kumar, bahis gibi suçların yanı sıra dolandırıcılık suçları da internet ortamında yaygın şekilde yer alıyor. Bazen bunların IP adresi başka ülkede, mail adresi başka ülkede, suçun ise ortaya çıktığı ülke başka ülke olabiliyor. Bu suçlarda diğer suçlara göre daha fazla bir iş birliği gerekebiliyor. Türkiye bu anlamda gerçekten güçlü bir yargı geleneğine sahip. Polisiminiz çalışmalarıyla Avrupa'nın sayılı ülkelerinden bir tanesiyiz." dedi.