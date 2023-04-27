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Haberler Galeri Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman, saat kaçta açılacak son dakika? Akkuyu Güç Santrali nerede, hangi ilde?

Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman, saat kaçta açılacak son dakika? Akkuyu Güç Santrali nerede, hangi ilde?

"Akkuyu Nükleer Santrali kimin, nerede,hangi ilde?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye'yi enerji alanında daha üst seviyeye taşıyacak olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışı için tarihi gün geldi. 1950'lerde nükleer enerji yolculuğuna başlayan Türkiye'nin hayallerine kavuşacağı bir gün olacak. Santral tam kapasiteyle çalıştığında ülkemizin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacak. Peki, Akkuyu Güç Santrali nerede, ne zaman açılacak, yakıt yüklemesi bugün mü yapılacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 27.04.2023 12:18 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 12:18
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Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman, saat kaçta açılacak son dakika? Akkuyu Güç Santrali nerede, hangi ilde?

"Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye'yi enerji alanında daha üst seviyeye taşıyacak Güç Santrali'nde tarihe adını yazdıracak büyük gün geldi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) bugün enerji üretiminde kullanılacak "taze nükleer yakıt" getirilecek. Peki, Akkuyu Nükleer Santrali nerede, ne zaman açılacak?. İşte haberin ayrıntıları...

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Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman, saat kaçta açılacak son dakika? Akkuyu Güç Santrali nerede, hangi ilde?

AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ NE ZAMAN AÇILACAK?

27 Nisan'da taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santral "nükleer tesis" statüsü kazanacak.

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Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman, saat kaçta açılacak son dakika? Akkuyu Güç Santrali nerede, hangi ilde?

AKKUYU NEREDE HANGİ İLDE?

Mersin'in Gülnar ilçesi Akkuyu bölgesine yapılan Akkuyu Nükleer Santrali için tarihi güne yaklaştık.1950'lerde nükleer enerji yolculuğuna başlayan Türkiye, bittiğinde Türkiye'nin %10 elektrik ihtiyacını karşılayacak santralde sona doğru yaklaştı. Tam kapasite devreye girdiğinde İstanbul'un tüketimine denk elektrik üretecek olan Akkuyu'nun, 60 yıl olarak planlanan işletme ömrü ihtiyaç halinde 20 yıl uzatılabilecek.

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Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman, saat kaçta açılacak son dakika? Akkuyu Güç Santrali nerede, hangi ilde?

TÜM İSTANBUL'UN ELEKTRİĞİ...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün açılacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayınında açıklamalarda bulundu. "Tesis büyük oranda tamamladı" diyen Bakan Dönmez, "Bir tesiste 4 nükleer santral olacak aslında. 4 nükleer santral devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Yani tüm İstanbul'un elektriğini burada üreteceğiz" dedi.

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Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman, saat kaçta açılacak son dakika? Akkuyu Güç Santrali nerede, hangi ilde?

BAŞKAN ERDOĞAN TÖRENE ONLİNE KATILACAK

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı Başkan Erdoğan'ın Akkuyu Nükleer Güç Sanrali açılışına online olarak katılacağı belirtildi.