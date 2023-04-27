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Haberler Galeri Akkuyu Nükleer Santrali 2023 son durum ne? Nükleer Güç Santrali Ne kadar elektrik üretecek, kaç yıl yetecek?

Akkuyu Nükleer Santrali 2023 son durum ne? Nükleer Güç Santrali Ne kadar elektrik üretecek, kaç yıl yetecek?

Akkuyu Nükleer Santrali 2023 son durum ne sorusunun cevabı merak konusu oldu. 2018 Nisan ayında ilk reaktörün temeli atılan Akkuyu Nükleer Santrali 27 Nisan 2023 itibarıyla nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santralin "nükleer tesis" statüsü kazandı. Peki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ne kadar elektrik üretecek, kaç yıl yetecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2023 17:04 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 17:07
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Akkuyu Nükleer Santrali 2023 son durum ne? Nükleer Güç Santrali Ne kadar elektrik üretecek, kaç yıl yetecek?

Akkuyu Nükleer Santrali 2023 son durum ne sorusunun cevabı merak konusu oldu. 2018 Nisan ayında ilk reaktörün temeli atılan Akkuyu Nükleer Santrali 27 Nisan 2023 itibarıyla nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santralin "nükleer tesis" statüsü kazandı. Peki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ne kadar elektrik üretecek, kaç yıl yetecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akkuyu Nükleer Santrali 2023 son durum ne? Nükleer Güç Santrali Ne kadar elektrik üretecek, kaç yıl yetecek?

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ NE KADAR ELEKTRİK ÜRETECEK?

Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak olan Akkuyu Nükller Santrali için heyecan dorukta.

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Akkuyu Nükleer Santrali 2023 son durum ne? Nükleer Güç Santrali Ne kadar elektrik üretecek, kaç yıl yetecek?

KAÇ YIL YETECEK?

Santralde 60 yıl boyunca hizmet verilecek, bakım ve yenilemelerle bu süre 20 yıl daha uzatılabilecek. Tesis, Türkiye'ye toplamda 50 milyar dolarlık katkı sağlayacak.

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Akkuyu Nükleer Santrali 2023 son durum ne? Nükleer Güç Santrali Ne kadar elektrik üretecek, kaç yıl yetecek?

NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ NE ZAMAN AÇILACAK?

27 Nisan'da taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santral "nükleer tesis" statüsü kazanacak.

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Akkuyu Nükleer Santrali 2023 son durum ne? Nükleer Güç Santrali Ne kadar elektrik üretecek, kaç yıl yetecek?

NEREDE, HANGİ İLDE?

Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de atıldı. Böylece, ilk ünitenin inşasına ilişkin tam kapsamlı inşaat çalışmaları resmen başladı.