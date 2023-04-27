Akkuyu Nükleer Santrali 2023 son durum ne? Nükleer Güç Santrali Ne kadar elektrik üretecek, kaç yıl yetecek?

Akkuyu Nükleer Santrali 2023 son durum ne sorusunun cevabı merak konusu oldu. 2018 Nisan ayında ilk reaktörün temeli atılan Akkuyu Nükleer Santrali 27 Nisan 2023 itibarıyla nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santralin "nükleer tesis" statüsü kazandı. Peki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ne kadar elektrik üretecek, kaç yıl yetecek?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 27.04.2023 17:04 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 17:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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