28 Nisan 2023, Cuma
İŞKUR Karayolları personel alımı ne zaman? KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI 2023! KGM esube.iskur.gov.tr BAŞVURU EKRANI!
Resmi Gazate'de yayımlandı! Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin yeni işçi alımı haberi az önce duyuruldu. İlan şartlarını taşıyan adaylar; 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Başvurmak isteyen kişiler, İŞKUR Karayolları personel alımı başvuru nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, KGM başvuru ekranı!
Giriş Tarihi: 28.04.2023 08:32 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 08:34
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