İŞKUR Karayolları personel alımı ne zaman? KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI 2023! KGM esube.iskur.gov.tr BAŞVURU EKRANI!

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvuru yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.