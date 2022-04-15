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Cuma namazını Ayasofya'da kılan Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti! Çocuklara oyuncak dağıttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Başkan Erdoğan cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Vatandaşların yanına giderek sohbet eden Başkan Erdoğan'a bir kız çocuğu "Recep Tayyip Dede" diye seslendi. Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Giriş Tarihi: 15.04.2022 15:08 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 15:44
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Cuma namazını Ayasofya’da kılan Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti! Çocuklara oyuncak dağıttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Fatih'teki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geçti.

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Cuma namazını Ayasofya’da kılan Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti! Çocuklara oyuncak dağıttı

Başkan Erdoğan, cami girişinde kendisine seslenen iki kadınla bir süre sohbet etti. Taleplerini ileten kadınlar, Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

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Cuma namazını Ayasofya’da kılan Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti! Çocuklara oyuncak dağıttı

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bazı milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

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Cuma namazını Ayasofya’da kılan Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti! Çocuklara oyuncak dağıttı

Başkan Erdoğan cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

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Cuma namazını Ayasofya’da kılan Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti! Çocuklara oyuncak dağıttı

Vatandaşların yanına giderek sohbet eden Erdoğan'a bir kız çocuğu "Recep Tayyip Dede" diye seslendi. Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından çocuklara oyuncak dağıtıldı.