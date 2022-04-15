Cuma namazını Ayasofya’da kılan Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti! Çocuklara oyuncak dağıttı

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bazı milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.