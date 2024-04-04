05 Nisan 2024, Cuma
AK Parti'den seçim analizi! 31 Mart'ın MR'ı çekildi yol haritası hazırlandı
Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan AK Parti MYK'da 31 Mart seçimlerinin genel değerlendirmesi yapılırken, seçimin ayrıntılı bir şekilde MR'ını çekmek için yeni bir yol haritası hazırlandı. Seçim sonuçlarının siyasi boyutlarını araştırmak için komisyonlar kurulacak. Oy kaybının nedenleri tek tek masaya yatırılacak.
Giriş Tarihi: 04.04.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 10:38
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