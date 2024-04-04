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Haberler Galeri AK Parti'den seçim analizi! 31 Mart'ın MR'ı çekildi yol haritası hazırlandı

AK Parti'den seçim analizi! 31 Mart'ın MR'ı çekildi yol haritası hazırlandı

Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan AK Parti MYK'da 31 Mart seçimlerinin genel değerlendirmesi yapılırken, seçimin ayrıntılı bir şekilde MR'ını çekmek için yeni bir yol haritası hazırlandı. Seçim sonuçlarının siyasi boyutlarını araştırmak için komisyonlar kurulacak. Oy kaybının nedenleri tek tek masaya yatırılacak.

Giriş Tarihi: 04.04.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 10:38
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AK Parti’den seçim analizi! 31 Mart’ın MR’ı çekildi yol haritası hazırlandı

Ekonomi ile ilgili bakanların da hazır bulunduğu toplantıda MYK üyeleri fikirlerini söyledi. Milletin sandığa küsmesine neden olan faktörler tek tek belirlendi. Seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bir seçim geleneği olarak seçim analizi sunumu yaptı.

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AK Parti’den seçim analizi! 31 Mart’ın MR’ı çekildi yol haritası hazırlandı

59 sayfalık sunumda AK Partinin oy kaybı yaşadığı il ve ilçeler, oyunu artırdığı bölgeler detaylı olarak yer aldı. Sunumda 2019 ve 2024 seçimleri de kıyaslandı. Büyükşehir, 51 il ve ilçelerle birlikte belediye meclis üyeliklerindeki son durum masaya yatırıldı.

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AK Parti’den seçim analizi! 31 Mart’ın MR’ı çekildi yol haritası hazırlandı

"KENDİMİZE DÖNÜP BAKACAĞIZ"
Kurmaylarına rehavet uyarısı yapan Erdoğan, seçimi kaybetmenin tek bir nedene indirgenmesinin kolaycılık olduğunu vurguladı.

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AK Parti’den seçim analizi! 31 Mart’ın MR’ı çekildi yol haritası hazırlandı

Erdoğan, "Çalışacağız analiz edeceğiz nerede yanlışımız var ben dâhil dönüp kendimize bakacağız. Kendimize soralım neyi daha iyi yapabilirdik. Bir ekip kurmamız lazım süreci nasıl yönetebiliriz elimizde hangi argümanlar var bunlara bakalım" dedi.

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AK Parti’den seçim analizi! 31 Mart’ın MR’ı çekildi yol haritası hazırlandı

SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRMEK ÜZERE KOMİSYONLAR KURULACAK
Seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Başkan Erdoğan'ın çerçevesini çizdiği 4 ayrı komisyon kurulacak.