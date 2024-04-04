AK Parti’den seçim analizi! 31 Mart’ın MR’ı çekildi yol haritası hazırlandı

Ekonomi ile ilgili bakanların da hazır bulunduğu toplantıda MYK üyeleri fikirlerini söyledi. Milletin sandığa küsmesine neden olan faktörler tek tek belirlendi. Seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bir seçim geleneği olarak seçim analizi sunumu yaptı.