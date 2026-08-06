AK Parti’den hizmetle geçen 25 yıla özel gazete: Çeyrek asırlık yolculuk manşetlere taşınacak

AK Parti, 14 Ağustos'ta Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek 25. kuruluş yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklarını sürdürüyor. "Çeyrek Asır" temasıyla planlanan etkinlik kapsamında partinin 25 yıllık siyasi yolculuğunu anlatan özel bir gazete hazırlanacağı öğrenildi.

Partinin çeyrek asırlık siyasi serüveninin kronolojik bir anlatımla okuyucuya sunulması planlanırken, özel yayın AK Parti'nin 25 yıllık yolculuğuna dair önemli başlıkları bir araya getirecek.

Hazırlanacak özel gazetede AK Parti'nin 2001'den bugüne kadar geçen süreçte hayata geçirdiği projeler, reformlar, seçim başarıları, uluslararası gelişmeler ve Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran olaylarla ilgili dikkat çeken gazete manşetleri yer alacak.

Özel baskı gazetenin 14 Ağustos'taki kutlama programına katılan vatandaşlara dağıtılması planlanıyor. Yayının AK Parti'nin 25 yıllık hizmet anlayışını ve Türkiye'nin son çeyrek yüzyıldaki dönüşümünü manşetler üzerinden aktaran bir hatıra niteliğinde olması hedefleniyor.

Türkiye'nin son 25 yılda hayata geçirilen eser ve hizmetleri özel görseller ve video içerikleriyle katılımcılara aktarılacak.

Kutlamalar çerçevesinde ana etkinlik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Kutlamalarda "Güvenli Liman Türkiye", "Çeyrek Asır", "Huzur" ve "İstikrar" temaları ön plana çıkarılacak.

EMEĞİ GEÇENLERE VEFA

Kutlamalar yalnızca Ankara ile sınırlı kalmayacak. AK Parti teşkilatlarında bugüne kadar görev yapanlar da programlara dahil edilecek.

Yaşamını yitirenler için 81 ilde mevlit programları düzenlenecek. 25 yılda hayata geçirilen icraatlar ile demokratik dönüşüm de özel çalışmalarla anlatılacak.