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AK Parti’den hizmetle geçen 25 yıla özel gazete: Çeyrek asırlık yolculuk manşetlere taşınacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AK Parti Genel Merkezi, partinin 25 yıllık siyasi yolculuğunu ve önemli dönüm noktalarını anlatacak özel bir gazete hazırlığı için çalışmalara başladı. "Çeyrek Asır" temasıyla hazırlanacak yayında AK Parti'nin kuruluşundan bugüne hayata geçirdiği projeler, reformlar ve Türkiye'nin yakın tarihine dair önemli gelişmeler manşetlerle aktarılacak.

AK Parti’den hizmetle geçen 25 yıla özel gazete: Çeyrek asırlık yolculuk manşetlere taşınacak 1

AK Parti, 14 Ağustos'ta Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek 25. kuruluş yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklarını sürdürüyor. "Çeyrek Asır" temasıyla planlanan etkinlik kapsamında partinin 25 yıllık siyasi yolculuğunu anlatan özel bir gazete hazırlanacağı öğrenildi.

AK Parti’den hizmetle geçen 25 yıla özel gazete: Çeyrek asırlık yolculuk manşetlere taşınacak 2

AK PARTİ'NİN 25 YILLIK YOLCULUĞU MANŞETLERDE YER ALACAK

Hazırlanacak özel gazetede AK Parti'nin 2001'den bugüne kadar geçen süreçte hayata geçirdiği projeler, reformlar, seçim başarıları, uluslararası gelişmeler ve Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran olaylarla ilgili dikkat çeken gazete manşetleri yer alacak.

Partinin çeyrek asırlık siyasi serüveninin kronolojik bir anlatımla okuyucuya sunulması planlanırken, özel yayın AK Parti'nin 25 yıllık yolculuğuna dair önemli başlıkları bir araya getirecek.

AK Parti’den hizmetle geçen 25 yıla özel gazete: Çeyrek asırlık yolculuk manşetlere taşınacak 3

VATANDAŞLARA ÖZEL BASKI DAĞITILACAK

Özel baskı gazetenin 14 Ağustos'taki kutlama programına katılan vatandaşlara dağıtılması planlanıyor. Yayının AK Parti'nin 25 yıllık hizmet anlayışını ve Türkiye'nin son çeyrek yüzyıldaki dönüşümünü manşetler üzerinden aktaran bir hatıra niteliğinde olması hedefleniyor.

Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek programda sahne gösterileri, görsel sunumlar ve çeşitli etkinliklerle AK Parti'nin 25 yıllık yolculuğuna vurgu yapılacak.

Öte yandan kutlamalara katılan vatandaşlara çeyrek asra özel hazırlanan hatıra madalyonunun da dağıtılması planlanıyor.

AK Parti’den hizmetle geçen 25 yıla özel gazete: Çeyrek asırlık yolculuk manşetlere taşınacak 4

25 YILLIK ESER VE HİZMET SİYASETİ

Kutlamalar çerçevesinde ana etkinlik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Kutlamalarda "Güvenli Liman Türkiye", "Çeyrek Asır", "Huzur" ve "İstikrar" temaları ön plana çıkarılacak.

Türkiye'nin son 25 yılda hayata geçirilen eser ve hizmetleri özel görseller ve video içerikleriyle katılımcılara aktarılacak.

AK Parti’den hizmetle geçen 25 yıla özel gazete: Çeyrek asırlık yolculuk manşetlere taşınacak 5

EMEĞİ GEÇENLERE VEFA

Kutlamalar yalnızca Ankara ile sınırlı kalmayacak. AK Parti teşkilatlarında bugüne kadar görev yapanlar da programlara dahil edilecek.

Yaşamını yitirenler için 81 ilde mevlit programları düzenlenecek. 25 yılda hayata geçirilen icraatlar ile demokratik dönüşüm de özel çalışmalarla anlatılacak.

AK Parti’den hizmetle geçen 25 yıla özel gazete: Çeyrek asırlık yolculuk manşetlere taşınacak 6

ÇEYREK ASRA ÖZEL 25 MİLYON FİDAN

Kutlamalar kapsamında çevre ve gelecek nesillere yönelik önemli bir mesaj da verilecek. AK Parti'nin 25. yılı dolayısıyla bir yıl içerisinde 25 milyon ağacın toprakla buluşturulmasına yönelik hedef kamuoyuyla paylaşılacak.

AK Parti’den hizmetle geçen 25 yıla özel gazete: Çeyrek asırlık yolculuk manşetlere taşınacak 7

DRON GÖSTERİSİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Ağaçlandırma takibi AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek. Kutlamaların finali ise Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek drone gösterisi olacak.

AK Parti’den hizmetle geçen 25 yıla özel gazete: Çeyrek asırlık yolculuk manşetlere taşınacak 8

BAŞKAN'IN SESİNDEN SİYASETE DAMGA VURAN ŞİİRLER

Programa katılan davetlilere Başkan Erdoğan'ın geçmişte okuduğu şiirlerden oluşan özel bir eser de hediye edilecek.

Hatıra niteliği taşıyan eserin 25. yıl kutlamalarının özel çalışmalarından biri olması planlanıyor.

AK Parti’den hizmetle geçen 25 yıla özel gazete: Çeyrek asırlık yolculuk manşetlere taşınacak 9

25. YILA ÖZEL LOGODA ÇEYREK ASIRLIK ESERLER

Öte yandan AK Parti, 25'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında özel bir logo çalışması hazırladı.

"Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır" sloganının yer aldığı logoda Türkiye'nin son 25 yıllık yolculuğunda hayata geçirilen önemli projeler ve eserler simgesel olarak kullanıldı.

AK Parti’den hizmetle geçen 25 yıla özel gazete: Çeyrek asırlık yolculuk manşetlere taşınacak 10

Özel logoda savunma sanayii projelerinden ulaştırma yatırımlarına, sağlık yatırımlarından teknoloji hamlelerine kadar birçok alana yer verildi.

Logoda KAAN, Togg, Gökbey helikopteri, Türksat uyduları, yerli sondaj gemileri, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Yüksek Hızlı Tren, şehir hastaneleri, TOKİ projeleri, otoyollar, barajlar ve Ayasofya Camii gibi Türkiye'nin son çeyrek asırdaki önemli eserleri simgelendi.

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