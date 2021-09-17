Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman olacak? Bu yıl jandarma bekçi alımı olacak mı 2021? İller...

Bekçi alımı ne zaman olacak? Bu yıl jandarma bekçi alımı olacak mı 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılı için bekçi alımı bekleyen binlerce aday gelecek son dakika açıklamasına kitlendi. Bilindiği üzere yıl içinde alımlar Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yapılıyor. Geçtiğimiz ay yapılan son dakika açıklamalarına göre 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Adaylar 2021 yılı içinde alım olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Bekçi alımı ne zaman olacak? Bu yıl jandarma bekçi alımı olacak mı 2021? İller...