17 Eylül 2021, Cuma
Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman olacak? Bu yıl jandarma bekçi alımı olacak mı 2021? İller...
Bekçi alımı ne zaman olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayının ortasına geldiğimiz dönemde bekçilik alımı bekleyen adaylar gelecek son dakika açıklamaları bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yapılan alımlar yıl içinde belirli aralıklarla yapılıyor. Diğer yandan adaylar bekçilik alımı için başvuru şartlarını sorgulamayı sürdürüyor. İşte, bekçi alımı ne zaman olacak? Bu yıl jandarma bekçi alımı hangi tarihte olacak? İller...
Giriş Tarihi: 17.09.2021 21:16
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