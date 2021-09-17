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Haberler Galeri Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman olacak? Bu yıl jandarma bekçi alımı olacak mı 2021? İller...

Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman olacak? Bu yıl jandarma bekçi alımı olacak mı 2021? İller...

Bekçi alımı ne zaman olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayının ortasına geldiğimiz dönemde bekçilik alımı bekleyen adaylar gelecek son dakika açıklamaları bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yapılan alımlar yıl içinde belirli aralıklarla yapılıyor. Diğer yandan adaylar bekçilik alımı için başvuru şartlarını sorgulamayı sürdürüyor. İşte, bekçi alımı ne zaman olacak? Bu yıl jandarma bekçi alımı hangi tarihte olacak? İller...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2021 21:16
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Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman olacak? Bu yıl jandarma bekçi alımı olacak mı 2021? İller...

Bekçi alımı ne zaman olacak? Bu yıl jandarma bekçi alımı olacak mı 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılı için bekçi alımı bekleyen binlerce aday gelecek son dakika açıklamasına kitlendi. Bilindiği üzere yıl içinde alımlar Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yapılıyor. Geçtiğimiz ay yapılan son dakika açıklamalarına göre 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Adaylar 2021 yılı içinde alım olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Bekçi alımı ne zaman olacak? Bu yıl jandarma bekçi alımı olacak mı 2021? İller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman olacak? Bu yıl jandarma bekçi alımı olacak mı 2021? İller...

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı.

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Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman olacak? Bu yıl jandarma bekçi alımı olacak mı 2021? İller...

Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili son dakika açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman olacak? Bu yıl jandarma bekçi alımı olacak mı 2021? İller...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? 2021

Eylül ayı ortasına gelinirken bekçi alımı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Söz konusu alımlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

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Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman olacak? Bu yıl jandarma bekçi alımı olacak mı 2021? İller...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2021 bekçi alımında şartlar henüz açıklanmadı ancak daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,