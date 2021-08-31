AK Parti'den afet bölgelerinde inceleme! Rapor Başkan Erdoğan'a sunulacak

Yanan orman alanlarının imara açılmasının söz konusu olmadığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Burada bir kere daha bir hukukçu olarak net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Anayasanın 169. maddesi açıktır. Burada böyle bir durum söz konusu, mümkün değildir." dedi. Öte yandan Dağ, "Önümüzdeki süreçte de 84 milyon vatandaşımızın her birine 3 fidan ve öncelikle bu bölgeler olmak üzere ülkemizde 252 milyon fidanın dikimini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla biz hızla bu yanan alanların yerinden yeşillenmesi için çalışmayı Tarım ve Orman Bakanlığımız öncülüğünde tüm teşkilatımız ve devlet imkanlarıyla birlikte hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 31.08.2021 13:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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