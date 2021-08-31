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AK Parti'den afet bölgelerinde inceleme! Rapor Başkan Erdoğan'a sunulacak

Yanan orman alanlarının imara açılmasının söz konusu olmadığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Burada bir kere daha bir hukukçu olarak net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Anayasanın 169. maddesi açıktır. Burada böyle bir durum söz konusu, mümkün değildir." dedi. Öte yandan Dağ, "Önümüzdeki süreçte de 84 milyon vatandaşımızın her birine 3 fidan ve öncelikle bu bölgeler olmak üzere ülkemizde 252 milyon fidanın dikimini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla biz hızla bu yanan alanların yerinden yeşillenmesi için çalışmayı Tarım ve Orman Bakanlığımız öncülüğünde tüm teşkilatımız ve devlet imkanlarıyla birlikte hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 31.08.2021 13:49
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AK Parti’den afet bölgelerinde inceleme! Rapor Başkan Erdoğan’a sunulacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Muğla İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, devlet ve millet dayanışmasıyla bir taraftan yangın söndürme çalışmaları, diğer taraftan da vatandaşların ihtiyaçlarını giderme noktasında ciddi bir çalışma yapıldığını söyledi. 28 Temmuz'da başlayan ve 12 Ağustos'a kadar devam eden orman yangınları sürecinde ciddi bir çalışma yürütüldüğünü hatırlatan Dağ, "Küresel ısınmayla beraber kuzeyimizde sel felaketleri güneyimizde de yangın felaketleri ile ciddi bir mücadele içinde olduk.

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AK Parti’den afet bölgelerinde inceleme! Rapor Başkan Erdoğan’a sunulacak

O dönem içinde hem Antalya'da hem de Muğla'da devletimiz, bakanlarımız ve bakanlıklarımız vasıtasıyla sahada bilfiil yangınları söndürme noktasında ciddi bir mücadele verdiler. Ülkemizde yaşayan her bir vatandaşımızın bizzat takip ettiği ve takdirle bu mücadeleyi karşıladığı bir süreç söz konusu oldu." ifadelerini kullandı.

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AK Parti’den afet bölgelerinde inceleme! Rapor Başkan Erdoğan’a sunulacak

Yaşanan süreçte hem bakanların, hem milletvekillerinin hem de tüm teşkilatın sahada ciddi bir mücadele verdiğini vurgulayan Dağ, verilen ciddi mücadele sonunda "Yangın kontrol altına alındı." sözünü duyduklarını dile getirdi.

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AK Parti’den afet bölgelerinde inceleme! Rapor Başkan Erdoğan’a sunulacak

Yaşanan süreçte ve bu süreçten sonra sıkıntıların tamamen ortadan kaldırılması için çaba gösterdiklerini ifade eden Dağ, "Biz yine durmadan duraksamadan çalışmaya devam ediyoruz. Diğer yıllarda da orman yangınları söz konusu olmuştu ama hanelere, köylere, mahallelere çok yansıyan süreçler olmamıştı.

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AK Parti’den afet bölgelerinde inceleme! Rapor Başkan Erdoğan’a sunulacak

Bu orman yangınlarında bizzat vatandaşımızın mağdur olduğu süreçler de yaşandı. Biz bugün Cumhurbaşkanımızın MKYK'da talimatıyla iki gün boyunca Muğla ve ilçelerinde her köyde bulunmak suretiyle ve her bir vatandaşımızla bir araya gelmek suretiyle çalışmalar içinde olacağız." şeklinde konuştu.