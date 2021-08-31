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ABD Afganistan'dan tamamen çekildi! Havalimanında son durum ne?

ABD'nin Afganistan'dan tahliye süreci tamamlandı. Son Amerikan askerlerini taşıyan uçak da başkent Kabil'den ayrıldı. Taliban güçleri, çeyrek asıra yakın sürenin ardından Kabil Havalimanı'na girdi. Peki, çekilme sonrası Kabil'de nasıl bir atmosfer hakim? Son durumu A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali Kabil'den aktardı.

Giriş Tarihi: 31.08.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 14:02
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ABD Afganistan’dan tamamen çekildi! Havalimanında son durum ne?

Orhan Sali'nin canlı yayında aktardıkları:

Şu anda havalimanının pistindeyiz. Amerikan askerleri dün akşam itibariyle buradan ayrıldı. Artık buranın kontrolü tamamen Taliban'a geçti. Burada Taliban güçleri güvenlik önlemlerini alıyor. Burada her köşe başında güvenlik önlemlerini alıyorlar.

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ABD Afganistan’dan tamamen çekildi! Havalimanında son durum ne?

Kabil bugün oldukça sakin bir güne uyandı. Sivil uçuşların alanı ile ABD askerlerinin kaldığı hangarla karşı karşıyaydı burada. Şu anda apronda 2 tane sivil uçak var ancak onların durumu hakkında bir bilgi yok.

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ABD Afganistan’dan tamamen çekildi! Havalimanında son durum ne?

Buradan kaçmaya çalışanlar buraya her şeyi geride bırakıp gitmişler. Bu noktada camları kurşunlanmış bir zırhlı araç var. Hangarlarda ABD'nin arkasında bıraktığı silahlar var. Bu noktada çok büyük bir sessizlik var.

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ABD Afganistan’dan tamamen çekildi! Havalimanında son durum ne?

Burada 20'den fazla noktada kontrol noktası var. Burada her noktada açıklama yapmak zorundasınız. Havalimanının ne zaman açılacağı belli değil. BM bir an önce sivil uçuşlara açılmasını istemişti. Burada terk edilmiş ABD zırhlı araçları var.

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ABD Afganistan’dan tamamen çekildi! Havalimanında son durum ne?

Her yerde dikenli teller var. Bir süre önce mahşeri kalabalığın yaşandığı insanların uçak tekerleğine binip düştüğü yer. Burada her şey olduğu gibi bırakılmış durumda. DEAŞ düne kadar buraya yönelik saldırılarını düzenliyordu.